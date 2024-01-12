تعاون طبي روسي إيراني لتطوير وسيلة لاستعادة الأنسجة العظمية

يتعاون العلماء من روسيا وإيران على تطوير وسيلة طبية فعالة لاستعادة الأنسجة العظمية.

سيتم تطوير علاج جديد لهشاشة العظام، سيعمل على استعادة أنسجة العظام بشكل فعال باستخدام سقالات بوليمر ثلاثية الأبعاد قابلة للتحلل من قبل العلماء من جامعة "تومسك" الروسية الحكومية وجامعة "شريف "للتكنولوجيا الإيرانية في طهران، وقد حصل المشروع على منحة من مؤسسة العلوم الروسية. أفادت بذلك لوكالة "تاس" الخدمة الصحفية لجامعة تومسك.

إقرأ المزيد

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هشاشة العظام، التي تزيد إلى حد بعيد من خطر الإصابة بكسور العظام، هي واحدة من أكثر الأمراض غير المعدية شيوعا في العالم. وهي تحتل المرتبة الرابعة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأورام.

وقالت رئيسة قسم المركّبات الطبيعية والكيمياء الصيدلانية والطبية بكلية الكيمياء في جامعة "تومسك" إرينا كورزينا: " الأساليب التقليدية لعلاج هشاشة العظام هي العلاج الدوائي والهرموني. ونقوم في إطار مشروعنا بالتعاون مع وزملائنا الأجانب بتطوير علاج جديد لإزالة عيوب العظام الناجمة عن هشاشة العظام. وستكون سقالات البوليمر ثلاثية الأبعاد القابلة للتحلل بمثابة أداة لتحقيق ذلك".

والجانب الروسي هو مطوّر الجزيئات الفائقة، وهي مادة فعالة تتمثل مهمتها في علاج هشاشة العظام واستعادة بنية وكثافة أنسجة العظام. وستقوم الجامعة الإيرانية بتطوير سقالات بوليمرية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. ويجرى البحث العلمي بدعم من منحة دولية تقدمها مؤسسة العلوم الروسية، وقد تم تصميم المشروع لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: تاس

المصدر: تاس