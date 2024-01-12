كم يجب تدفئة مقاعد السيارة دون الإضرار بالصحة؟

يحذر الدكتور فلاديمير لينكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة، من تدفئة مقاعد السيارة بصورة خاطئة، لأن ذلك يؤدي إلى إصابة السائق والركاب بأمراض خطيرة.



ويشير الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن استخدام نظام تدفئة مقاعد السيارة بصورة غير صحيحة يؤدي إلى إصابة الذكور بالتهاب البروستاتا، والإناث بالتهاب المثانة.

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ويقول: "عند استخدام خيار تدفئة المقعد بصورة خاطئة، يزداد احتمال تفاقم الأمراض أو الإصابة بأمراض مختلفة. بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما، أولا وقبل كل شيء، التهاب البروستاتا. للرجال أقل من 35 عاما تأثير سلبي في الوظيفة الإنجابية. أما بالنسبة للنساء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب المثانة، والتهابات في الأعضاء التناسلية الأنثوية".

ووفقا للطبيب، أول ما يجب فعله بعد تشغيل محرك السيارة هو تشغيل منظومة تدفئة مقاعد السيارة بأعلى درجة لمدة 3-5 دقائق ومن ثم تخفيضها إلى أدنى مستوى. بعد ذلك كقاعدة تكون المقاعد مريحة. وبالنظر إلى وجود مستقبلات حرارية قليلة في منطقة العجان وتتركز في منطقة الأعضاء التناسلية، يشعر الشخص بعد فترة زمنية بسخونة المقعد في هذا الجزء بالذات من الجسم.

ويشير الأخصائي، إلى أنه بعد مضي 7-10 دقائق من بداية حركة السيارة يجب التوقف عن تشغيل نظام التدفئة. أي أن معدل التشغيل حتى في الطقس البارد جدا يجب ألا يتجاوز 15 دقيقة. فإذا التزم الشخص بهذه القاعدة فإن احتمال تفاقم الأمراض المذكورة أعلاه يقل إلى أدنى حد.

المصدر: Gazeta.Ru