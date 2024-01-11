"طبيب في كف يدك".. أول "منظار متعدد الوظائف" في العالم!

كشفت شركة الصحة الفرنسية Withings عن منظار BeamO المنزلي الذي يقيس البيانات الصحية الحيوية بشكل متكامل.

وقالت الشركة إن BeamO، الذي كشف النقاب عنه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، سيكون متاحا أولا في الولايات المتحدة مقابل 249.95 دولارا بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

ويتميز BeamO بأنه محمول وأصغر من الهاتف الذكي، وهو مزود بأجهزة استشعار ويجمع بين مقياس الحرارة ومقياس التأكسج النبضي وتخطيط كهربية القلب وسماعة الطبيب.

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وعلى سبيل المثال، من خلال الإمساك بالجهاز بخفة، يمكنه قياس نسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب لدى المستخدمين وإجراء تخطيط القلب في وقت واحد.

كما يتميز بأجهزة استشعار تبث موجات ضوئية لتفسير أنماط تدفق الدم ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى معلومات صوتية من الصدر والظهر.

وسينبه BeamO المستخدمين إلى أي حمى أو عدوى محتملة، وسيكتشف مشاكل القلب والأوعية الدموية المحتملة بما في ذلك الرجفان الأذيني.

كما أنه سيسجل تلقائيا جميع العناصر الحيوية للعائلة على تطبيق Withings المتصل، حيث يمكن للمستخدمين رؤية السجل الكامل للقراءات التي يمكن مشاركتها مع الأطباء.

وقالت Withings إن الاختراع "الثوري" سيضع الآن البيانات الناتجة عن زيارة الطبيب "في راحة يدك".

المصدر: ديلي ميل