علماء: لتر واحد من الماء يمكن أن يحتوي على 240 ألف جزيء بلاستيكي خطير

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الجزيئات البلاستيكية تحتوي على مادة تسمى (الفثالات) تجعل البلاستيك أكثر مرونة ومتانة.

وأفادت الوكالة أنه يمكن أن تحتوي زجاجة بلاستيكية بلتر واحد من الماء على حوالي 240 ألف جزيء بلاستيكي. هذا الاستنتاج توصل إليه الكيميائيون في جامعة "كولومبيا" الأمريكية.

وتمكّن العلماء، استنادا إلى تحليل زجاجات المياه من المتاجر الأمريكية من تحديد محتوى المواد البلاستيكية النانوية في الماء.

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وقد اكتشف الباحثون ما متوسطه 240 ألف جزيء بلاستيكي في زجاجة ماء بلتر واحد، مقارنة بـ 5.5 لكل لتر من شبكة أنابيب المياه. وتحتوي الجزيئات على الفثالات، مما يجعل البلاستيك أكثر مرونة ومتانة.

وحذر العلماء من أن الفثالات هي مادة كيميائية خطيرة تعرقل إنتاج الهرمونات في جسم الإنسان وتتسبب في 100000 وفاة مبكرة في الولايات المتحدة.

نشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

المصدر: غازيتا.رو