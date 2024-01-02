هل تريد الإقلاع عن التدخين؟.. تجنب هذه الأطعمة لتحقق هدفك

كشف خبراء أن الإقلاع عن التدخين لا يتطلب التخلي عن السجائر فقط، بل أيضا ترك بعض الأطعمة التي يمكن أن تعرقل الالتزام بهذا القرار وتجعله أمرا صعبا.

ويوضح خبير في موقع gosmokefree.co.uk لصحيفة "ميرور" البريطانية أن ما تأكله أثناء تركك للتدخين يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، وأكد على أن هناك أنواعا من الأطعمة يجب على المدخنين التخلي عنها تماما في أنظمتهم الغذائية أثناء رحلة الإقلاع عن التدخين.

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ويجب اعتبار أي أطعمة حارة، والوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، والأطعمة المقلية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أمرا محظورا.

وقال الخبير الذي لم يُذكر اسمه: "من المهم أن تكون على دراية بنظامك الغذائي، لأن الأطعمة الحارة والسكرية يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في النيكوتين. وعلاوة على ذلك، إذا اخترت تناول الأطعمة السكرية بشكل مفرط عند الإقلاع عن التدخين، فإنك تخاطر بتكوين إدمان السكر كبديل للنيكوتين".

مضيفا: "يجب أيضا تجنب الأطعمة المقلية، لأنها يمكن أن تساهم في زيادة دهون الجذع وزيادة الضغط على الحجاب الحاجز. بالنسبة لأي شخص في طور الإقلاع عن التدخين، فإن هذا الضغط المتزايد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم صعوبات التنفس ويجعل الرحلة أكثر صعوبة".

وتابع: "إن الإفراط في استهلاك الملح يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، ما يخلق وزنا إضافيا حول الحجاب الحاجز. وهذا يسبب أيضا ضغطا إضافيا يمكن أن يقيد التنفس ويجعل الالتزام بأهدافك أكثر صعوبة.

وأشار الخبير أيضا إلى أنه يجب التخلي عن القهوة في أثناء رحلة الإقلاع عن التدخين موضحا: "القهوة تعمل كمحفز لتدخين النيكوتين لأن الكافيين الموجود في القهوة يعزز التأثيرات التحفيزية للسجائر. إن الاقتران بين القهوة والسجائر غالبا ما يصبح روتينا معتادا، ما يعزز الارتباط بين الاثنين، ويجعل الأمر صعبا بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين".

والرغبة الشديدة في تناول الطعام هي مجرد أحد الآثار الجانبية المعروفة التي يعاني منها المقلعون عن التدخين، إضافة لتقلبات المزاج والاحتقان والسعال والأرق.

المصدر: نيويورك بوست