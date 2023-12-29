أسباب غير متوقعة تجعل الاستلقاء على الأريكة مفيدا لصحتنا!

يفضل الكثيرون خلال عطلة الأعياد الجلوس على الأريكة وعدم القيام بأي شيء. وعلى الرغم من أن نمط الحياة المستقر هذا قد يبدو مضرا لصحتنا إلا أنه في الواقع أفضل مما نعتقد.

ويشير العلم إلى أن الجلوس بشكل صحيح، والذي يعني عدم وجود تلفزيون أو موسيقى أو وسائل التواصل الاجتماعي (أي أي شيء يمكن أن يحفزك)، يمكن أن يعزز مناعتك، ويساعدك على إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض.

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ويوفر الاسترخاء على الأريكة دون القيام بأي شيء على الإطلاق فوائد صحية تشمل:

- تعزيز جهاز المناعة

- المساعدة على الحفاظ على وزن صحي

- تنظيم مستويات السكر في الدم

- تنظيم ضغط الدم

ويوضح الدكتور داني بنمان، وهو مدرس تأمل مؤهل وكاتب وصحفي حائز على جوائز عدة، الآلية التي تمكن وراء جعل الاسترخاء على الأريكة مفيدا لصحتنا، ويمنع تعرضنا لمخاطر العدوى وأمراض، مثل السكري من النوع الثاني وغيرها.

وقال: "في العالم الحديث، نعيش في حالة دائمة من التوتر المنخفض إلى المتوسط. إن كونك على حافة الهاوية بشكل مستمر يؤثر سلبا على الجسم لأنه يحول كل موارده إلى استجابة القتال أو الهروب (استجابة عامة للجسم في الطوارىء)".

وأضاف بنمان في تصريح لصحيفة "التلغراف": "على المدى القصير هذه ليست مشكلة، ولكن إذا استمرت لفترة طويلة، فهذا يعني أن وظائف أخرى ستعاني، مثل الجهاز المناعي، وإصلاح الجلد والهضم".

وعندما لا نحصل على الكثير من فترات الراحة، ينتج جسمنا كميات كبيرة من هرمون التوتر، الكورتيزول، والذي يتم تصنيعه في الغدد الكظرية، ويضع الجسم في وضع القتال أو الهروب.

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ووفقا لعيادة "كليفلاند"، فإن الكورتيزول له العديد من الوظائف المهمة، مثل تنظيم ضغط الدم ومساعدتك على الاستيقاظ أو النوم.

ومع ذلك، فإن الكثير من الكورتيزول يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك، لذلك عندما تشعر بالتوتر، فأنت أكثر عرضة للجراثيم البكتيرية والفيروسية.

والجانب السلبي الرئيسي الآخر للكثير من الكورتيزول، هو التأثير على وزننا. فحتى لو كنت تأكل القليل جدا وتمارس الرياضة كثيرا، ستظل ترى محيط خصرك يكبر. ويمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن في وجهك، ما يجعله أكثر استدارة.

ويمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، والذي غالبا ما يتحول إلى مرض السكري من النوع الثاني.

وقد تسبب المستويات المرتفعة من الكورتيزول أيضا ارتفاعا في ضغط الدم ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

كما أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يمكن أن يجعل البشرة أكثر دهنية، ما قد يسبب حب الشباب.

كيفية الاسترخاء

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توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) باتخاذ خطوات لإدارة التوتر، مثل التنفس العميق أو تخصيص وقت للاسترخاء في يومك.

والاسترخاء يمكن أن يعني، بالنسبة للكثيرين، قضاء بضع ساعات مستلقين على الأريكة، مع كوب من الشاي.

وقد ثبت أن أوراق الشاي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من التوتر وتساعد الجسم على محاربة الفيروسات.

وكشف العلماء أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأسود والأخضر والشاي العشبي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية.

المصدر: ذي صن