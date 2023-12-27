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منتجات غذائية لا يحتاجها الجسم!

الصحة

منتجات غذائية لا يحتاجها الجسم!
Sputnik Alexey Filippov
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة ديليارا ليبيديفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن الدهون الضارة والمواد الحافظة والملح وغيرها من المواد المضافة لا يحتاجها الجسم.

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وتشير الطبيبة إلى أنه يجب بالدرجة الأولى استبعاد الصلصات التي تباع في المتاجر، واللحوم المصنعة والسكر والحليب الكامل الدسم والمشروبات الكحولية، والمايونيز من النظام الغذائي. لأن هذه المنتجات تؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي وتبطئ عملية التمثيل الغذائي وتسبب الوذمة وزيادة الوزن.

ووفقا لها، قد تكون الصلصات الجاهزة التي تباع في المتاجر محتوية على مكونات ضارة، مثل الدهون المتحولة، وكذلك على خليط من السكريات المخفية والملح ومحسنات النكهة والمواد الحافظة والمثبتات. لأن بضع ملاعق من هذه الصلصة سوف تلغي جميع فوائد سلطة الخضار.

منتجات غذائية لا يحتاجها الجسم!
Globallookpress

ويذكر أن الدكتور مارك غادزيان أخصائي جراحة الأورام، أشار في وقت سابق إلى أن الملح والسكر هما أكثر المنتجات خطورة على الصحة. لأن الملح يسبب تجلط الدم ويرفع مستوى ضغط الدم ويقلل من تركيز التستوستيرون. أما السكر فيؤثر في إفراز الأنسولين كما أنه "يقتل هرمون التستوستيرون ويتراكم مباشرة في الجسم على شكل دهون حشوية".

المصدر: rg.ru

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