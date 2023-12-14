الطريقة الصحية لتناول البطاطس

يقول الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي أنه من الأفضل تناول البطاطس باردة مع الخضار والخضروات الورقية.



ويشير الخبير في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن البطاطس تنتمي إلى نفس مجموعة المواد الغذائية التي تضم الخبز والمعكرونة والحبوب.

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ويقول: "تقسم الأطعمة النشوية، التي تشمل البطاطس، إلى مجموعتين: مجموعة الكربوهيدرات البطيئة والكربوهيدرات السريعة. والفرق بين المجموعتين هو مدى سرعة تحلل النشا الذي يشكل جزءا منها ومدى سرعة امتصاص الغلوكوز. الكربوهيدرات البطيئة تتحلل ببطء، وهذا مفيد للجسم. أما تحلل الكربوهيدرات السريعة فيؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، ما يؤدي إلى تفاقم سير العمليات الأيضية ويساهم في تطور مرض السكري. وبما أن البطاطس تحتوي على كربوهيدرات سريعة، لذلك فإن الأشخاص الذين يتناولونها بصورة دورية منتظمة هم الأكثر عرضة للمعاناة من السمنة، ويصابون بداء السكري وتصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم".

وأوضح الخبير كيفية تقليل خطورة البطاطس على الصحة.

ويضيف: "أولا، لا ينصح بتناول البطاطس كل يوم. ثانيا، يفضل تناولها باردة. لأن البطاطس المبردة التي تسخن تحتوي على نشا أكثر مقاومة، الذي يتحلل ببطء أو لا يتحلل على الإطلاق. ثالثا، يجب سلق البطاطس بقشرتها. رابعا، لا تستخدم الأصناف المحتوية على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية. لأنه كلما زادت الألياف، كان ذلك أفضل. خامسا، من الأفضل تناول البطاطس دائما مع الخضار والخضروات الورقية، لأن وجودها يبطئ عملية تحلل الكربوهيدرات وامتصاصها ".

المصدر: نوفوستي