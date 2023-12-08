روسيا.. تطوير نظام تشخيص دقيق لسرطان الجلد بواسطة شبكات عصبية

قام العلماء في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، بتطوير نظام للشبكات العصبية للتعرف على سرطان الجلد بشكل دقيق، مما يقلل من نسبة التشخيص الخاطئ.

وحسب مؤلفي الدراسة، فإن استخدام نظامها كوسيلة تشخيصية مساعدة سيقلل من تأثير العامل البشري عند اتخاذ قرارات طبية وسيزيد من دقة التعرف على المرض. وقد نشرت نتائج البحث بهذا الشأن في مجلة IEEE Access العلمية.

ويعد سرطان الجلد، وفقا لعلماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا. ويزيد التشخيص الدقيق للغاية من فرص شفاء المرضى. ولذلك، يهتم الخبراء بتطوير أنظمة التشخيص المساعدة الآلية.

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وقام العلماء في الجامعة بتطوير نظام الشبكات العصبية المتعدد الوسائط لتصنيف الآفات الجلدية السرطانية الحساسة للبيانات الجلدية غير المتوازنة.

وقالت أوليانا لياخوفا، إحدى مؤلفات المقال، والباحثة في مختبر الأبحاث التابع لقسم النمذجة الرياضية إن النظام المقترح يسمح بتقليل عدد التشخيصات السلبية الخاطئة بفضل استخدام وظيفة خسارة الإنتروبيا المعدلة وتحليل البيانات الجلدية غير المتجانسة مع مرحلة التنظيف الأولي لبنية الشعر.

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وقالت الخدمة الصحفية في الجامعة إن دقة التعرف في عشر فئات تشخيصية للنظام الذكي المقترح بلغت نسبة 85.2%. بالإضافة إلى ذلك، يتعرف النظام على آفات الجلد الصبغية بدقة أكبر بمقدار 15% من التشخيص البصري الذي يجريه الأطباء.

وأشار العلماء إلى أن النظام الذي تم تطويره في روسيا يجعل من الممكن تحقيق دقة أعلى من الأنظمة الأجنبية المماثلة في ألمانيا والنمسا والصين.

وقال رئيس قسم النمذجة الرياضية في الجامعة بافيل لياخوف: "إن استخدام المجمع المتطور من قبل أطباء الأمراض الجلدية كوسيلة تشخيصية مساعدة سيقلل من تأثير العامل البشري عند اتخاذ القرارات الطبية، وسيخفض إلى حد بعيد من عدد التشخيصات الخاطئة وسيزيد من دقة الكشف المبكر عن سرطان الجلد".

كما أشارت الباحثة المشاركة في الدراسة، والأستاذة المساعدة في قسم النمذجة الرياضية بالجامعة ديانا كاليتا، فإن النظام الذي يستخدم أنواعا مختلفة من الشبكات العصبية يقوم في نفس الوقت بتحليل صورة الشامات وبيانات المريض الأساسية (الجنس والعمر ومحل الأورام الصبغية). ولكن قبل بدء التحليل، تجري معالجة صور البقع الصبغية باستخدام مرشحات معينة تجعل من الممكن إزالة التفاصيل التي تعيق عملية تصنيف أكثر دقة (على سبيل المثال، الشعر والتأثيرات الخارجية الأخرى).

وفي المستقبل، يخطط فريق البحث في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية لبناء أنظمة أكثر تعقيدا لتحليل البيانات الجلدية من قبل الشبكات العصبية.

المصدر: نوفوستي