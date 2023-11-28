الكشف عن عامل مهمل يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب

وفقا لأخصائي أمراض القلب سيت باوم، يتغاضى الكثيرون عن ارتفاع مستوى البروتين الدهني (a) مع أنه إحدى العلامات التحذيرية المهمة عند تقييم خطر الإصابة بأمراض القلب.



ويشير الأخصائي في حديث لقناة Fox News إلى أن البروتين الدهني (a) هو بروتين معقد ينقل الكوليسترول في الجسم، كلما ارتفع مستواه، زاد احتمال تراكم الكولسترول في الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.

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ويقول: "يحتوي البروتين الدهني (a) على جزيئات يؤدي ارتفاع تركيزها إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ووفقا له، يسبب ارتفاع تركيز هذا البروتين المعقد في الجسم تصلب الشرايين، وزيادة خطر جلطات الدم، والالتهابات، وهو جانب مهم من تطور "لويحات" الكوليسترول وخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

ويضيف: "نحن نسميه تهديداً ثلاثياً"، مشيراً إلى أن 20 بالمئة من سكان الولايات المتحدة معرضون لخطر البروتين الدهني (a) وهذا "عدد كبير جداً". ومع ذلك، لا يعرف سوى القليل من الناس مستواه في أجسادهم.

ويوصي الأخصائي بإجراء تحليل دم لمعرفة مستوى البروتين الدهني (a) وخاصة الأشخاص الذين يعانون من تغير حالتهم الصحية. لأنه من الصعب التحكم بمستوى هذا البروتين المعقد بمساعدة عوامل نمط الحياة.

المصدر: نوفوستي