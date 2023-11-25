دراسة ضخمة تكشف كيف يمكنك كسب 10 سنوات إضافية في حياتك!

وجدت دراسة جديدة تحلل بيانات تناول الطعام والنتائج الصحية لما يقرب من نصف مليون من سكان المملكة المتحدة، أن اتباع نظام غذائي صحي والالتزام به يمكن أن يضيف زهاء 10 سنوات إلى حياتك.

وقام الفريق، بقيادة لارس فادنيس، الباحث في الصحة العامة في جامعة بيرغن في النرويج، بوضع نموذج لمتوسط العمر المتوقع لنحو 467354 شخصا، وثّقوا عاداتهم الغذائية كجزء من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة طويلة الأمد، والتي بدأت في عام 2006.

وقام الباحثون بتجميع المشاركين بناء على أنماط الأكل الخاصة بهم، ولاحظوا كيف تغيرت مع مرور الوقت.

وحددوا الأشخاص الذين يتناولون طعاما عاديا غير صحيا، بالإضافة إلى أولئك الذين تناولوا نظاما غذائيا أطلق عليه الباحثون اسم "النظام الغذائي لطول العمر".

ووجدوا أن الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاما وما فوق، والذين قاموا بتغيير مستدام من تناول الطعام غير الصحي إلى اتباع توصيات النظام الغذائي الصحي، اكتسبوا ما يقرب من 9 سنوات في متوسط العمر المتوقع.

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كما تمكّن أولئك الذين تخلصوا من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة لصالح نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات وكميات معتدلة من الأسماك، من كسب 10 سنوات إضافية إلى متوسط العمر المتوقع.

ويوضح الفريق في ورقته البحثية المنشورة: "كلما كانت التغييرات في الأنماط الغذائية صحية أكثر، زادت المكاسب المتوقعة في متوسط العمر المتوقع".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما لا يزال بإمكانهم إطالة متوسط العمر المتوقع بحوالي 4 إلى 5 سنوات إذا قاموا بتغيير مستدام في تناول الطعام الصحي.

ويعترف الباحثون أنه بينما بحث تحليلهم في التغييرات الغذائية المستدامة، فإن "الحفاظ على تغييرات نمط الحياة مع مرور الوقت مع التحسينات الغذائية يمكن أن يكون أمرا صعبا، وبالنسبة للكثيرين، تتقلب الأنماط الغذائية بمرور الوقت".

نشرت الدراسة في مجلة Nature Food.

المصدر: ساينس ألرت