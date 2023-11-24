6 أعراض قد يشير ظهورها إلى وجود ورم في المخ

تعتبر أورام الدماغ واحدة من أكثر أشكال السرطان فتكا، ولكن لا يعرف الجميع علاماتها الأساسية.

وتعتمد الأعراض على مكان تواجد الأورام في الدماغ، وغالبا ما يمكن تفويتها في المراحل المبكرة من المرض، عندما يكون العلاج أسهل، حيث يمكن بسهولة الخلط بينها وبين حالات أخرى، لذلك من المهم معرفة ما يجب الانتباه إليه.

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1.الغضب السريع

يمكن أن تكون التغيرات في الشخصية علامة إنذار مبكر لأورام الدماغ، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة مرضى من هذا التغير، وفقا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.

ويمكن أن يتسبب المرض في شعور الأشخاص بالغضب بسهولة أكبر، فضلا عن العدوانية أو الارتباك أو النسيان.

ويمكن أيضا أن يكون من الأعراض فقدان الحافز والاكتئاب والقلق وتقلب المزاج وصعوبة التخطيط أو تنظيم أو تحديد المشاعر.

ومع نمو الورم، يمكن أن يضغط على خلايا الدماغ المحيطة به، ما يؤثر على كيفية عملها.

وتعد تغيرات الشخصية أكثر شيوعا عندما يكون الورم في الفص الجبهي، الذي يتحكم في الشخصية والعواطف.

2. طفرات النمو

يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو.

وفي حالات نادرة، يعني هذا أن سرطان الدماغ يمكن أن يتسبب في زيادة طول الأشخاص بسرعة.

وتكون الأعراض الغريبة خفية بشكل خاص عند الأطفال، الذين من المتوقع أن يمروا بفترات مفاجئة في مرحلة المراهقة كجزء من فترة البلوغ.

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ويمكن أن تسبب الأورام أيضا تغيرات هرمونية أخرى مثل تأخر البلوغ، أو تغيرات في الدورة الشهرية، أو زيادة الدافع الجنسي أو زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر، وفقا لأبحاث أورام الدماغ.

3. صعوبة في التعبير من خلال تعابير الوجه

يمكن أن يؤدي المرض أيضا إلى تلف الأعصاب، ما قد يجعل المرضى يجاهدون لاستخدام تعابير الوجه.

وقد لا يتمكنون من التبسم أو العبوس أو تحريك وجوههم بطريقة طبيعية عند التحدث.

ويمكن أن يؤدي شلل الأعصاب أيضا إلى تثبيت الوجه في وضع معين أو التسبب في ضعف أو تدلي أحد الجانبين.

4. سماع أصوات في الرأس

يمكن أن تسبب بعض سرطانات الدماغ أعراضا قد تبدو وكأنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أكثر من كونها مرضا جسديا.

ويمكن أن تتسبب الأورام الموجودة في الفص الصدغي في سماع أصوات في الرأس، وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وقالت المؤسسة الخيرية إن المرض يمكن أن يسبب أيضا فقدان الذاكرة على المدى القصير وصعوبة في السمع والتحدث.

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5. صعوبة في القراءة

غالبا ما يؤثر المرض على وظائف المخ لدى المرضى، وبالتالي على قدراتهم على التفكير أو القراءة.

ويقول الدكتور دونالد أورورك، جراح الأعصاب في "بن ميدسين" إن هذا العارض شائع بشكل خاص مع الأورام في الدماغ المتوسط.

وأوضح أن جانبي الدماغ متصلان ببعض للقيام بوظائف مثل التفكير والكتابة والتذكر، وعندما يعطل الورم هذا التواصل "يكون الأمر مدمرا"، بحيث يمكن ملاحظة المزيد من الصعوبات في الكتابة، أو فهم معنى الكلام حتى لو كان المريض قادرا على قراءته بوضوح.

6. الحاجة إلى الحمام بشكل متكرر

يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغيرات في نظام الغدد الصماء، وهي شبكة من الغدد والأعضاء التي تستخدم الهرمونات للتحكم في مجموعة من وظائف الجسم.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يجعل هذا الناس يشعرون أنهم بحاجة للذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان، وفقا لجمعية أورام الدماغ الخيرية.

ويمكن أن يتسبب الورم أيضا في الشعور بالتعب والحساسية للبرد والعطش والسكري وضعف الخصوبة وعدم القدرة على الانتصاب.

كما يمكن أن تؤدي الأورام الموجودة في النخاع الشوكي أيضا إلى سلس البول في بعض الحالات.

المصدر: ذي صن