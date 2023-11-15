ما العواقب السلبية التي يسببها سيلان الأنف لفترة طويلة؟

تحدثت طبيبة الأطفال الروسية تاتيانا نيمالتسيفا، عن العواقب الصحية السلبية التي يمكن أن يؤدي إليها سيلان الأنف لفترة طويلة.

وقالت:" يعاني الكثيرون في موسم البرد، من انسداد الأنف لفترة طويلة. ويجب أن تكون حذرا وتتخذ الإجراءات اللازمة إذا استمر السيلان لمدة تزيد عن أسبوعين".

أوضحت الطبيبة:" إذا كنت تعاني من التهاب الأنف المزمن. فإن علاماته هي ظهور تشققات في الأنف وجفاف وحرقة في الغشاء المخاطي وصداع في الرأس، إفرازات صفراء في الأنف.

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وقالت:" هناك عدة أنواع من التهاب الأنف وقد تكون أسبابها مختلفة.

وأولها هو التهاب الأنف المزمن الناتج عن التهاب الأنف الحاد الذي لم يكتمل علاجه، يحدث غالبا عند الأطفال. ويعد التهاب الأنف الضخامي خطيرا بشكل خاص، حيث يتورم الغشاء المخاطي للأنف، مما يؤدي إلى انسداده. ونتيجة لذلك غالبا ما يشكو الطفل من الصداع وصعوبة في التنفس.

والنوع الثاني هو التهاب الأنف التحسسي المزمن. يتميز بإفرازات غزيرة، غالبا ما تكون مصحوبة بحكة في العين وعطس متكرر.

والتهاب الأنف الناجم عن تناول المسكنات ومضادات الالتهاب الغير ستروئيدي هو النوع الثالث من المرض. ويصاحبه تورم شديد في الغشاء المخاطي، والسبب هو استخدام قطرات مضيقة للأوعية.

وبحسب الأخصائية فإن سيلان الأنف لفترة طويلة هو أمر خطير. ومن المهم مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة للحصول على المساعدة اللازمة".

وأوضحت الطبيبة إن "الغشاء المخاطي للأنف يشكل حاجزا أمام تغلغل مسببات الأمراض المختلفة في الجسم. وعندما تتعطل وظيفة الحاجز، يزداد خطر العدوى. وتحدث مضاعفات. من الممكن أن تصاب بالتهاب الأنف المزمن، وكذلك التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الأذن الوسطى، والتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا