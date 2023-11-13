إسبانيا.. إيجاد سمات مشتركة لدى المعمرين

اكتشف العلماء الإسبان، سمات شخصية مشتركة بين الأشخاص الذين يعيشون لفترة طويلة.

وقالت بوابة JoHS الإلكترونية، إن العلماء من جامعة مدريد حددوا السمات الشخصية الرئيسية للمعمّرين، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة Journal of Happiness Studies.

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وشملت الدراسة ما يقارب 14000 شخص معمر، تتراوح أعمارهم بين 100 إلى 107 أعوام، مما سمح للعلماء بإجراء تحليل متعمق لسمات شخصياتهم.

ووجدت الدراسة أن المعمرين لديهم 19 صفة مشتركة، بما في ذلك الصدق وحب التعلم والامتنان والمستوى العالي من الذكاء والنشاط والفضول. وسلط العلماء الضوء بشكل خاص على الفضول، معترفين بأنه أحد أهم السمات. بالإضافة إلى ذلك، كانت البهجة والإيمان الديني والشجاعة وروح الفكاهة من العوامل المهمة. وتساعد هذه الصفات، بحسب الخبراء، في الحفاظ على الصحة، بما في ذلك صحة الدماغ.

ويخطط العلماء لمواصلة البحث في هذا المجال من أجل دراسة تأثير هذه السمات على متوسط ​​العمر المتوقع للإنسان بمزيد من التفصيل. وقال الباحثون: "إن دراسة الخصائص الحياتية للمعمرين تفتح لنا آفاقا جديدة لتحقيق الشيخوخة الصحية.

وأكد مؤلفو الدراسة على أنه من المهم أن تظل فضوليا، وأن تتعلم أشياء جديدة بنشاط، وتسافر وتقرأ وتطور النشاط الفكري، الأمر الذي يزيد من فرص الحياة الطويلة والسعيدة.

المصدر: رامبلر