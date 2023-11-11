لماذا يزيد الطقس البارد من مشكلة تساقط الشعر؟

يرتبط الشتاء بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك، تلك المتعلقة بالشعر، حيث يقول الخبراء إن تساقط الشعر يحدث بشكل ملحوظ خلال الأشهر الباردة.

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وقال عباس كناني، الصيدلاني الشهير في Chemist Click: "يرجع تساقط الشعر المفرط في الشتاء إلى حد كبير إلى الهواء الجاف في الخارج الذي يمتص كل الرطوبة من فروة الرأس، ويجعلها جافة. والشعر الجاف وفروة الرأس الجافة معا يمكن أن يسببا التقصف والترقق وتساقط الشعر. ويمكن أن تصبح فروة الرأس أكثر عرضة للجفاف مع الطقس البارد والحرارة الداخلية الجافة".

وتشمل أعراض فروة الرأس الجافة التهيج والحكة والتقشير.

والأبحاث حول تساقط الشعر في الشتاء مختلطة، حيث أظهرت دراسة مدتها ست سنوات نشرت في مجلة Dermatology أن المعدلات كانت في أدنى مستوياتها خلال الأشهر الباردة لدى مجموعة من النساء السويسريات.

وقالت الدكتورة إيريس روبين، طبيبة الأمراض الجلدية في SEEN، لبيردي: "لا توجد دراسات علمية قوية حول تساقط الشعر الموسمي، ولكن هناك العديد من التقارير والملاحظات حول حدوث ذلك".

وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن انخفاض مستويات فيتامين D في الأشهر الباردة يمكن أن يساهم أيضا في هذا الاتجاه.

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وشرح كناني: "ينتج الجسم فيتامين D من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما نكون في الهواء الطلق، ولكن بين أكتوبر وأوائل مارس لا ننتج ما يكفي من فيتامين D من أشعة الشمس. إنه أمر نادر الحدوث، لكن تساقط الشعر بسبب نقصه أمر ممكن. إن نقص الفيتامينات A وB وC وD وE، وكذلك الحديد والزنك، يرتبط بتساقط الشعر".

وهناك مجموعة من الطرق غير المباشرة التي يمكن من خلالها تسريع تساقط الشعر خلال موسم الشتاء أيضا، حيث أشارت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة International Journal of Dermatology، إلى أن ارتداء القبعات الضيقة، مثل القبعات الصوفية، يمكن أن يزيد من خطر التعرض لهذه الحالة.

ويمكن أن يؤثر الشامبو ومنتجات الشعر الأخرى أيضا على شعرنا بشكل مختلف في الشتاء، حيث يكون الإفراط في غسل الشعر هو السبب الرئيسي لفروة الرأس الجافة.

وقال كناني: "إنها فكرة جيدة أن تقوم بمراجعة أنواع منتجات الشعر التي تستخدمها. الكثير منا لا يدركون أن الشامبو والبلسم الذي نستخدمه يمكن أن يتسبب أيضا في تلف شعرنا لأنه قد يحتوي على مكونات ضارة. ما قد يكون مفيدا لك في الصيف، قد يكون الآن ضارا للغاية".

ويكون تساقط الشعر في الشتاء مؤقتا بشكل عام، إلا إذا كان مرتبطا بحالة طبية خطيرة، مثل الثعلبة، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يتسبب في تساقط الشعرك في كتل، من فروة الرأس ومناطق أخرى من الجسم.

ويوصي كناني باستشارة الطبيب إذا كنت تعتقد أن لديك أعراض الثعلبة.

المصدر: ذي صن