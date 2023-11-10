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استئصال "ورم ضخم جدا" من جسم امرأة روسية!

الصحة

استئصال
youtube/ Вести Крым
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تمكن الجراحون في مركز يفيتوفا لمعالجة الأورام في سيمفيروبل من استئصال ورم ضخم، يزن حوالي 15 كلغ من جسم سيدة روسية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن امرأة روسية ذهبت لاستشارة الطبيب بعد أن خسرت 20 كيلوغراما من وزنها ولكنها لاحظت أن حجم خصرها لم ينقص، وبعد المعاينة اكتشف الطبيب أن المرأة لديها ورم كبير قطره 40 سم ويزن نحو 15 كلغ.

قرر الأطباء إجراء عملية جراحية للمرأة لإزالة الورم، وكانت العملية معقدة كون الورم امتد على الشرايين والأوردة والعديد من أنسجة وأعضاء جسمها.

استمرت العملية الجراحية لأربع ساعات، وقام الأطباء خلالها باستئصال الورم مع كلية المريضة، وثم أعيدت الكلية إلى مكانها بعد التحقق من سلامتها، وتتماثل المرأة للشفاء حاليا.

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ويشير الخبراء إلى أن مثل هذا النوع من الأورام نادرا ما يصاب به البشر.

المصدر: gazeta.ru

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