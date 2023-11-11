فاكهة البرقوق.. الفوائد والأضرار

وفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، يساعد تناول البرقوق الطازج أو المجفف بانتظام على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم.

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وتقول: "تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".

وتشير الطبيبة، إلى أن البرقوق فاكهة غنية بالألياف الغذائية، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد. ويشعر الشخص من تناول البرقوق الطازج بالشبع ويحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك يمنع البرقوق بنوعيه الطازج والمجفف الإمساك، واحتوائها على عنصر الحديد يمنع الإصابة بفقر الدم.

وتحذر الطبيبة في نفس الوقت من الإفراط في تناول البرقوق، لأنه يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال والحساسية. وتنصح بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات متوسطة الحجم خلال اليوم، 1-2 حبة كل مرة.

ووفقا لها، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والكلى بتناول أكثر من 1-2 حبة برقوق في اليوم. لأن البرقوق يحتوي على الأوكسالات التي تزيد من خطر تكون حصى الكلى.

المصدر: نوفوستي