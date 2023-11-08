عالم يكشف عمّا قد تحمله أيدي طفلك بعد اللعب في الخارج!

شارك أحد علماء الأحياء الدقيقة نتائج مثيرة للقلق بعد اختبار مدى نظافة ملاعب الأطفال.

وكشف تيم كول، 32 عاما، من ولاية يوتا الأمريكية، كيف يمكن العثور على آلاف البكتيريا كامنة في أيدي الأطفال بعد ساعة واحدة فقط من اللعب في المناطق المخصصة لترفيه الأطفال.

What REALLY lives on your child's hands after a visit to the playground: Microbiologist discovers thousands of bacteria lurking on kids' palms after a one-hour session https://t.co/6qGr19ASTRpic.twitter.com/NyhBIz2lqC — Daily Mail Online (@MailOnline) November 7, 2023

ويبدأ كول أولا باختبار يده قبل زيارة الملعب، على طبق بتري، قبل الانتظار لمدة 10 دقائق، واكتشاف عدد قليل من المستعمرات البكتيرية.

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ثم يعرض عالم الأحياء الدقيقة العناصر التي لعب عليها الطفل، بما في ذلك صخور الألعاب، ورقائق الخشب.

وبعد ساعة، وضع صبي صغير يده في طبق بتري آخر، أخذه تيم إلى المنزل وفحصه.

حيث وجد آلاف المستعمرات البكتيرية، بالإضافة إلى بقع كبيرة من الفطريات.

وقال تيم: "أردت أن أقوم بتصوير فيديو في الملعب لإثبات أن البكتيريا موجودة في كل مكان. توقعت أن أرى الكثير من النمو البكتيري، وقد لاحظت الكثير منها".

وأجرى تيم تجارب متعددة على مر السنين.

وأضاف: "أنظف شيء قمت باختباره وفاجأني هو مضخات الوقود في محطات الوقود. اعتقدت أنها ستكون مليئة بالبكتيريا بسبب كمية الاستخدام، لكنني فوجئت برؤية نمو ضئيل للغاية، حيث نمت خمس مستعمرات فقط".

المصدر: ديلي ميل