FDA الأمريكية قد تحظر أخيرا "مكون صودا" ضار منع حول العالم!

كشف تقرير أن مكونا كان يُستخدم بشكل شائع في المشروبات الغازية ذات النكهة الحمضية للحفاظ على الطعم المنعش، قد يُحظر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلغاء تسجيل الزيت النباتي المعدل المعروف باسم BVO، في أعقاب دراسات السموم الحديثة التي تجعل من الصعب دعم استخدامه المستمر.

ويقول جيمس جونز، نائب مفوض إدارة الغذاء والدواء للأغذية البشرية: "الإجراء المقترح هو مثال على كيفية مراقبة الوكالة للأدلة الناشئة، وعند الحاجة، إجراء بحث علمي للتحقيق في المسائل المتعلقة بالسلامة، واتخاذ إجراءات تنظيمية عندما لا يدعم العلم الاستخدام الآمن المستمر للمواد المضافة إلى الأطعمة".

وتم استخدام BVO، أو الزيت النباتي البروميني، كعامل استحلاب منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لضمان عدم طفو عوامل نكهة الحمضيات على الجزء العلوي من المشروبات الغازية.

وأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى أن المركب يمكن أن يتراكم ببطء في الأنسجة الدهنية لدينا. ومع قدرته المحتملة على منع اليود من القيام بعمله المهم للغاية داخل الغدة الدرقية، كانت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم متشككة في مخاطر المستحلب لعقود من الزمن.

وفي الواقع، فإن زيت BVO محظور بالفعل في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، وتم حظره في ولاية كاليفورنيا في أكتوبر الماضي فقط، ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في عام 2027.

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وفي الخمسينيات من القرن الماضي، اعتبرت FDA أن المكون معترف به عموما على أنه آمن (GRAS).

وتغير ذلك في العقد التالي عندما أثيرت أسئلة حول سميته المحتملة، ما دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى إلغاء تصنيف GRAS لـ BVO وقصر استخدامه مؤقتا على تركيزات صغيرة نسبيا لا تزيد عن 15 جزءا في المليون حصريا في المشروبات بنكهة الحمضيات.

ولم يكن من السهل جمع البيانات المتعلقة بالمخاطر التي تشكلها حتى هذه الكميات الصغيرة من زيت نباتي خام مع مرور الوقت، حيث تعتمد بشكل كبير على الدراسات طويلة المدى التي تعيد تقييم الآثار الصحية في عينة كبيرة الحجم من الأشخاص.

ووجدت دراسة بريطانية أجريت في السبعينيات من القرن الماضي أن BVO يتراكم في الأنسجة البشرية، حيث ربطت الدراسات التي أجريت على الحيوانات التركيزات العالية من BVO مع مشاكل القلب والسلوك.

وعلى خلفية الدراسات الحديثة التي أجريت على الحيوانات استنادا إلى التركيزات النسبية لـ BVO التي من المحتمل أن يتناولها البشر، اقتنعت إدارة الغذاء والدواء أخيرا بوجود أدلة كافية لحظر استخدامه تماما.

وأعلن جونز أن الوكالة تقوم بمراجعة اللوائح التي تسمح باستخدام بعض المضافات الغذائية، بهدف الحظر التلقائي للموافقة على أي عوامل تلوين طعام يتبين أنها تسبب السرطان لدى البشر أو الحيوانات.

ولا تزال الدعوة النهائية بشأن إعادة تصنيف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ BVO، بحاجة إلى الخضوع لعملية مراجعة مطولة من غير المرجح أن تكتمل قبل أوائل عام 2024.

المصدر: ساينس ألرت