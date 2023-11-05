إلى ماذا تشير الهالات السوداء تحت العينين؟

يعزى ظهور الهالات السوداء تحت العينين عادة إلى قلة النوم ونقص الأكسجين. ولكن هناك أسباب أخرى لظهورها، منها ما هو خطير جدا.

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ووفقا للدكتورة تاتيانا يوغوروفا أخصائية الأمراض الجلدية والشعر، يجب عدم تجاهل ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لأنها قد تكون ناجمة عن نقص الأكسجة بسبب فقر الدم، أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو الكلى وأمراض القصبات الهوائية، أو في الشعيرات الدموية النافذة. الحالات الثلاثة الأولى ترتبط بعدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الجسم، ما يتسبب في تحول الأنسجة إلى اللون الأزرق. فمثلا يعرف الكثيرون أن مشكلات القلب والأوعية الدموية، وكذلك التنفس، يمكن أن تتجلى في زرقة المثلث الأنفي الشفوي.

والأوعية الشعرية النافذة Fenestrated capillaries هي أوعية شعرية تحتوي على ثقوب صغيرة في الخلايا البطانية تعرف بالنوافذ fenestrae تساهم بنشاط في عملية تبادل الغازات. لذلك بالنظر إلى أن الأنسجة الموجودة تحت العينين رقيقة والأوعية الدموية التي تحتها زرقاء اللون، ويؤدي عدم حصولها على الكمية اللازمة من الأكسجين، ما يسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين. كما أن تناول بعض الأدوية ومشكلات في الجهاز الهضمي وعوامل أخرى يمكن أن تسبب ظهور الهالات السوداء.

وتنصح الطبيبة للتخلص من هذه الهالات السوداء بضرورة مراجعة الطبيب لتحديد سبب ظهورها وعلاجها. كما يمكن التخفيف من مظهرها بوضع كمادات مختلفة ولصقات خاصة عليها، تساعد على تحسين التدفق الليمفاوي، وتخفيف ورم الأنسجة. ولكن هذه الإجراءات تعطي نتائج مؤقتة فقط ولا تعالج المشكلة.

المصدر: aif.ru