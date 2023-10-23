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طبيبة تكشف عواقب الإفراط في شرب الشاي

الصحة

طبيبة تكشف عواقب الإفراط في شرب الشاي
Globallookpress Ralph Kerpa
صورة تعبيرية
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وفقا للدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية يمكن أن يسبب الإفراط في شرب الشاي عدم انتظام دقات القلب وصداع في الرأس.

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وتقول: "عند شرب مشروب الشاي بكميات زائدة، يزداد العبء على الكلى و كذلك فرط توتر الجهاز العصبي".

ووفقا لها، يوصى بشرب ما لا يزيد عن 4-5 أكواب من الشاي الأخضر أو 3-4 أكواب من الشاي الأسود، لأن الشاي مثل القهوة يحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يؤثر سلبا في الحالة الصحية.

وتقول: "سيبدأ الشخص أولا في صب جام غضبه على أحبائه وأقاربه، وبعد ذلك، بما أن أي مادة ذات تأثير نفسي تستنزف احتياطيات الغدة الكظرية، فقد يحدث رد فعل عكسي، أي الخمول والذهول".

ومن جانبه يشير الدكتور يفغيني ارزاماستسيف خبير التغذية الروسي، إلى أن الإفراط في شرب الشاي والقهوة يمكن أن يؤثر سلبا في حالة العظام، لأنها تزيل من الجسم الكالسيوم المسؤول عن صحة أنسجة العظام. وللمشروبات الغازية المحلاة نفس هذا التأثير أيضا.

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