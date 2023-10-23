عادات غذائية تساعد على البقاء بصحة جيدة بعد سن الأربعين

حددت الدكتورة يكاتيرينا فولكوفا أخصائية الأمراض النسائية والتوليد، العادات الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم ورشاقته في مرحلة البلوغ.

ووفقا لها، العادات الغذائية هي التي تحدد كمية الطاقة وعمل الجهاز الهضمي والنظام الهرموني وحتى الحالة المزاجية. وهذا يصبح ملحوظا بشكل خاص بعد سن الأربعين.

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وتشير الطبيبة، إلى أنه من الضروري جدا تناول البروتين بانتظام. لأنه يمنح الشعور بالشبع والحصول على سعرات حرارية صحية لا تترسب على البطن والجوانب.

وتقول: "تستخدم أجزاء من سلاسل البروتين - الأحماض الأمينية - في بناء الهرمونات والشعر والعضلات، وتساعد على تجنب الاكتئاب والحفاظ على بشرة شابة".

وتشير أيضا، إلى أن الدهون تلعب أيضا دورا مهما، وهي ضرورية لعمل جميع أنظمة الجسم وتساعده على البقاء نشطا. ومن أجل عدم الشعور بنقص بالدهون المفيدة يجب إضافة زيت الزيتون والأسماك والمكسرات إلى النظام الغذائي. كما يجب ألا ننسى اللحوم ومنتجات الألبان.

ومن أجل الحفاظ على مستوى البكتيريا المعوية من الضروري إضافة الخضروات إلى النظام الغذائي، ويفضل تناولها في كل وجبة وتنصح بتخصيص نصف كل وجبة للجزر والملفوف والخضروات الورقية والفلفل والطماطم والخيار.

وتقول: "بعد سن الأربعين، يصبح الجسم بحاجة إلى اليود - لأن هذا العنصر يدعم الرغبة الجنسية وصحة الغدد الثديية. وفيتامين В12 الذي يحمي من الاكتئاب، وكذلك فيتامين В6 الذي يعتبر بشكل عام "فيتامين السعادة".

وبالإضافة إلى ذلك توصي الطبيبة بعدم تجاهل الكالسيوم الموجود بنسبة عالية في منتجات الألبان والخضروات الورقية والقرنبيط وبيض الدجاج.

المصدر: نوفوستي