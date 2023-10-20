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طبيبة روسية توضح كيف تؤثر "العاصفة المغناطيسية " على صحة الإنسان

الصحة

طبيبة روسية توضح كيف تؤثر
zensovet.ru
صورة أرشيفية
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قالت طبيبة الأمراض الباطنية سافينتش آلييفا إن العواصف المغناطيسية يمكن أن تسبب مشاكل صحية

وأضافت أن عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض في 18 أكتوبر الجاري وستعقبها قريبا عواصف أخرى، ما يعني أنه يجب علينا الانتباه لصحتنا. جاء ذلك في حديث أدلت به الطبيبة لصحيفة "منطقة موسكو اليوم" الإلكترونية.

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وأوضحت قائلة: "من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل، الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل".

وحسب الطبيبة، فإن البشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر، من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.

وأضافت أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.

يذكر أن العلماء يحذرون من موجة كاملة من التأثيرات المغناطيسية في أكتوبر الجاري. وعلى وجه الخصوص، ستبلغ في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، قوة العاصفة المغناطيسية 5 درجات، ومن 29 إلى 30  أكتوبر ستصل قوتها إلى 6 درجات. ويحدد الخبراء تلك العواصف المغناطيسية من خلال نشاط الشمس، الذي أصبح الآن مرتفعا جدا، وربما وصل الحد الأقصى للدورة الشمسية الحالية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

 

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