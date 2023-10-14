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إياكم والإفراط في تناول العسل!

الصحة

إياكم والإفراط في تناول العسل!
Gettyimages.ru © Janie Airey
صورة تعبيرية
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أوصت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا أخصائية أمراض الباطنية بعدم المبالغة في تقييم الخصائص الطبية للعسل، وعدم الإفراط في تناوله.

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معلومات عن العسل الطبيعي وكيف نميزه عن المغشوش
معلومات عن العسل الطبيعي وكيف نميزه عن المغشوش

ووفقا لها، العسل مكمل غذائي طبيعي، مفيد فقط في حال استخدامه بصورة صحيحة.

وتنصح بتناول العسل حتى الظهيرة كمادة غذائية مستقلة، وبعدم تسخينه إلى أكثر من 40 درجة مئوية لأنه يفقد خصائصه المفيدة.

وتوصي الطبيبة البالغين الأصحاء بعدم تناول أكثر من 50-100 غرام من العسل في اليوم، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات السريعة التي تزيد العبء على البنكرياس والكليتين.

وبالإضافة إلى ذلك للعسل مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة وداء السكري بنوعيه الأول والثاني تجنبه. 

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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