هل يمكن لكوب إضافي من القهوة أن يساعد على فقدان الوزن؟

أشارت إحدى الدراسات إلى أن فنجانا إضافيا من القهوة إلى روتينك اليومي قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الوزن على مدى أربع سنوات.

وارتبط تناول كوب إضافي من القهوة غير المحلاة بانخفاض قدره 0.12 كغ على مدى أربع سنوات.

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ولا يبدو أن شرب القهوة مع المبيض الكريمي أو الخالي من الألبان يؤثر على الوزن، لكن ملعقة صغيرة واحدة فقط من السكر تؤدي إلى زيادة في الوزن.

ويُعتقد أن شرب المزيد من السوائل بشكل عام يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع، ما قد يؤدي إلى تناول عدد أقل من السعرات الحرارية خلال اليوم.

وكانت التغييرات أكثر أهمية لدى الشباب وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

واستخدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس، بيانات من ثلاث دراسات سابقة واسعة النطاق أجاب فيها المشاركون على استبيانات حول الطعام والشراب الذي تناولوه خلال النهار، بالإضافة إلى تسجيل أوزانهم.

وأجريت الدراسات بين عامي 1986 و2015. وقارن الباحثون عادات استهلاك القهوة لدى المشاركين وتغيرات وزنهم خلال زيادات مدتها أربع سنوات.

ونظر الباحثون في تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وما إذا كان المشاركون يضيفون السكر أو بديل السكر أو الكريمة إلى مشروباتهم.

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ووجد الباحثون أن كل زيادة بمقدار كوب واحد يوميا في القهوة غير المحلاة التي تحتوي على الكافيين ارتبطت بانخفاض في الوزن لمدة 4 سنوات بمقدار 0.12 كغ، و0.12 كغ للقهوة منزوعة الكافيين غير المحلاة.

ولم تكن عادات إضافة مبيض كريمي أو مبيض القهوة الخالي من الألبان مرتبطة بشكل كبير بتغيرات الوزن. وارتبطت إضافة ملعقة صغيرة من السكر بزيادة الوزن لمدة 4 سنوات بمقدار 0.09 كغ.

والسكر المضاف قد يقضي على فقدان الوزن المرتبط بالقهوة لأنه يمكن أن يكون مصدرا للسعرات الحرارية الإضافية.

ونشرت الدراسة افي مجلة The American Journal of Clinical Nutrition.

المصدر: ديلي ميل