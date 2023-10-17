خبيرة تكشف علامات الجرعة الزائدة من الكافيين

الكافيين مادة منشطة للجهاز العصبي، ويزيل الشعور بالتعب ويجعل الإنسان أكثر حيوية مؤقتا ويساعد على التركيز ويحسن المزاج، لأنه يساهم في إنتاج هرمون الدوبامين.





وتشير الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، إلى أن الكافيين يستخدم في مجال الطب في علاج الصداع. ويكون له تأثير إيجابي في الجسم عند تناول كميات معتدلة منه، ولكنها تحذر من تناول جرعة زائدة منه.

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وتقول: "الكافيين موجود في القهورة والشاي ومشروبات الطاقة وبنسبة اقل في الكاكاو والشوكولاتة. والجرعة الآمنة من الكافيين للشخص السليم البالغ هي 400 ملغم في اليوم. يحتوي فنجان القهوة (30 مللتر) على 60-70 ملغ من الكافيين. ويحتوي كوب من الشاي الأسود أو الأخضر على 40 ملغ، وهذا يعني أنه لا ينبغي شرب أكثر من 5 فناجين من القهوة أو 10 أكواب من الشاي يوميا".

وعلامات تناول جرعة زائدة من الكافيين هي: القشعريرة الصداع الغثيان عدم انتظام ضربات القلب فرط التعرق الدوخة التشنجات الإسهال الرعشة.

وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية او الكلى وكذلك الأطفال والمراهقين يمكن أن يسبب لهم تناول جرعات زائدة من الكافيين عواقب وخيمة بما في ذلك الوفاة.

وإذا كان الشخص قد اعتاد على تناول جرعات كبيرة من الكافيين، قد يعاني من القلق والأرق والإسهال.

وتشطر إنزيمات الكبد الكافيين الموجود في الجسم. ولكن تختلف سرعة عمل هذه الإنزيمات من شخص لآخر، وتعتمد على الخصائص الوراثية. لذلك، يمكن أن تظهر اعراض الجرعة الزائدة لدى البعض بعد تناول 100 ملغ من الكافيين، بينما يتناول البعض الآخر 400 ملغ دون أن تظهر لديهم هذه الأعراض.

المصدر: pravda.ru