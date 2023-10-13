تعرف على فوائد الكركم

يعتبر الكركم أحد التوابل الهندية الشهيرة علاجا حقيقيا للعديد من الأمراض. فما هي الخصائص المميزة للكركم وما هي الأمراض التي يساعد على علاجها.





تشير الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية إلى أن فوائد الكركم تكمن في أنه:

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1 - مضاد للالتهابات. الكركم بطبيعته مضاد قوي للأكسدة وهو مثل المغناطيس قادر على جذب الجذور الحرة التي تلحق الضرر بجدران خلايا الجسم. لذلك فإن مادة الكركمين الموجودة فيه لها نفس تأثير المواد الصيدلانية وتساعد في علاج الالتهابات.

2 - يحسن الذاكرة وعمل الدماغ. أثبتت نتائج الدراسات العلمية أن تناول الكركم بصورة منتظمة خلال 18 شهرا يساعد على تحسين الذاكرة لدى كبار السن. لأن المادة النشطة الموجوة في الكركم تخفض من تراكم البروتينات المرضية المسببة لمرض الزهايمر.

3 - يساعد في الوقاية من داء السكري. اتضح للخبراء أن الكركم يخفض من مستوى الغلوكوز في دم المصابين بداء السكري. ولكن لم تتضح آلية هذا التأثير للباحثين حتى الآن، ولكنها بالطبع مرتبطة بعمليات أنتاج الغلوكوز في الكبد. كما أن الكركم يحمي الكبد والكلى من عواقب داء السكري.

4 - يساعد في حالة آلام المفاصل. تناول نصف غرام من الكركم في اليوم يخفف آلام المفاصل ومن تورمها. وللعلم فعالية الكركم في هذه الحالة أعلى من فعالية المستحضرات الصيدلانية المضادة للالتهابات.

وتجدر الإشارة إلى أن الطب الشعبي الهندي يستخدم كمادات من الكركم والزيت والدقيق منذ 1500 عام، حيث اتضح أنه بفضل هذه الكمادات تتسارع عملية تجديد الجلد ويتحسن لون بشرة الوجه.

وبالإضافة إلى ذلك يخفض الكركم من النوبات القلبية ويساعد على انتاج السيروتونين والدوبامين- هرمونات السعادة والرضا، أي أن الكركم يساعد على التحكم بالمزاج. كما أن الكركم يفيد في علاج الصداع.

المصدر: فيستي. رو