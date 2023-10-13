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مادة غذائية "تبطئ" تطور السرطان

الصحة

مادة غذائية
Globallookpress Victor Lisitsin
صورة تعبيرية
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يساعد تناول البروتين يوميا على "إبطاء" الشيخوخة ويمنع تطور الورم السرطاني.

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ويشير الدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، إلى أن مسؤولية البروتين р53 هي منع موت الخلايا، ومن أجل الحفاظ على وجوده في الجسم يجب تناول أطعمة غنية بهذا البروتين.

ويقول: "عندما تتلف المادة الوراثية في الخلية، ينشط البروتين p53 ويوقف انقسام الخلايا".

ومن جانبها تنصح الدكتورة زهرة بافلوفا، بضرورة وجود هذ البروتين في كل وجبة طعام. ووفقا لها يساعد النظام الغذائي المتوازن على تحسين عمل أعضاء الجسم والتخلص من الوزن الزائد.

وتشير بافلوفا إلى أن وجبة الفطور المثالية هي المحتوية على بيضتين أو جبن القريش أو جبن قليل الدسم، ووجبة الغداء المحتوية على لحوم حمراء أو لحم الدواجن أو الأسماك غير المقلية، وفي العشاء المأكولات البحرية أو سلطة التونة.

المصدر: نوفوستي

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