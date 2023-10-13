طبيبة: الإجهاد يؤدي إلى أمراض غير متوقعة

أوضحت الدكتورة فالينتينا بايدينا أخصائية أمراض القلب والجهاز الهضمي ما يمكن أن يؤدي له الإجهاد المستمر.





وتشير الأخصائية إلى أن القلق المستمر والانفعالات يمكن أن تؤثر في عمل الأمعاء ما يؤدي إلى آلام في البطن ومشكلات في البراز. كما أن إثارة الجهاز العصبي بصورة مستمرة يمكن أن تسبب نوبات غثيان وتقيؤ.

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وتقول: "غالبا ما يصاحب نوبة الغثيان شعور بالدوخة وفقدان الشهية والتعرق وارتعاش داخلي وبرودة اليدين والقدمين. ويتم تحديد رد الفعل الإجهادي بعد استبعاد المشكلات الأكثر خطورة على الصحة".

ووفقا لها، يمكن أن يسبب الإجهاد، السعال الذي يعتبر أحد أنواع العصاب ويكون عادة جافا من دون بلغم، وقد يظهر هذا السعال على شكل نوبة ويختفي.

وتقول: "تسمى الأمراض التي ترتبط ارتباطا وثيقا باضطرابات عمل الجهاز العصبي والإجهاد مجموعة من الأمراض النفسية الجسدية. وعلى الرغم من أنها تظهر على أنها مشكلات في الأعضاء الداخلية المختلفة - القلب والكبد والأمعاء والمعدة، إلا أن السبب الرئيسي لها هو مشكلات في الجهاز العصبي اللاإرادي".

وتنسب الطبيبة اضطرابات الجهاز الهضمي ومتلازمة فرط التنفس مع الشعور بنقص الهواء وتسارع عملية التنفس وآلام المفاصل والعضلات وحتى اضطراب ضربات القلب إلى هذه الحالة وتنصح بضرورة الانتباه إلى مشكلات الجهاز العصبي وعلاجها.

المصدر: نوفوستي