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خبيرة: الإجهاد والعمل الليلي يسببا مشاكل نفسية

الصحة

خبيرة: الإجهاد والعمل الليلي يسببا مشاكل نفسية
muzoktcrb.ru
صرة أرشيفية
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أشارت عالمة النفس الروسية زوليا لويكوفا إلى أن المهن المرتبطة بالإجهاد الشديد والضغط العاطفي المفرط والمناوبات الليلية، تؤثر على الصحة النفسية للموظفين.

وتعتبر العالمة أن النظام الليلي والعمل الرتيب يشكلان خطورة على الصحة النفسية. وقالت إن المعرضين للخطر أيضا هم الذين يتعين عليهم التعامل مع الخلفية العاطفية لأشخاص آخرين.

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وذكرت ليوكوفا المتخصصين الذين بحاجة إلى إبداء الاهتمام الأكبر بأنفسهم بشكل خاص، وبينهم عمال الخدمات ومشغلو مراكز الاتصال والأطباء والصحفيون والمدرسون.

وحسب الأخصائية يمكن لطبيب النفس المتفرغ أن يساعد في التعامل مع معدل دوران الموظفين بسبب التوتر في العمل.

وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" قد أفادت في وقت سابق بأن الاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعا، ويعاني منه أكثر من 350 مليون شخص من جميع الفئات العمرية، وعند ذلك تصاب النساء بهذا المرض ضعف عدد الرجال. ويعتبر التخلص السريع من الاكتئاب أمرا في غاية الصعوبة، وبدون مساعدة الأطباء وعلماء النفس يكون الأمر مستحيلا تماما. ولكن يمكن العلاج الناجح من المرض عن طريق الاتصال بأخصائي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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