الأول على مستوى العالم..إنجاز طبي غير مسبوق في السعودية!

في إنجاز طبي غير مسبوق، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت "واس" أنه تم إجراء العملية لمريض سعودي في العقد السادس من العمر، عانى من الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وسرطان الخلايا الكبدية (HCC).

من جهته، أشار قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية والمدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفسور ديتر برورينج، إلى أن هذا الإنجاز النوعي يؤكد التزام "التخصصي" بالابتكار الطبي وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم".

وبين أن النجاح المتحقِق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل يمثّل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، تؤكد مكانة "التخصصي" كمركز رائد عالميًا في هذا المجال.

وحسب واس"، فقد تفرّد "التخصصي" عالميا بتنفيذه عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجا يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزراعة، ويعتمد كلياً منذ العام 2018 على الجراحة الروبوتية في استئصال الكبد جزئياً من المتبرعين الأحيا، حيث ءتتميز زراعة الكبد الروبوتية بالكامل عن غيرها، بإحداث شقوق أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقلل احتمالية حدوث المضاعفات، وذلك على خلاف زراعة الكبد التقليدية أو النهج الهجين الذي يتضمن إحداث شق في جسد المريض يصل طوله لـ 15 سم، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات، وتستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.

ولفتت "واس" إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يُعتبر من بين المستشفيات الأبرز عالميا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وتم تصنيفه مؤخرا في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

المصدر: "واس"