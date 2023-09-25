بعيدا عن القهوة .. طرق أكثر صحة تساعدك على البقاء مستيقظا إذا كنت مرهقا

قد يكون من الصعب على أولئك الذين يعانون من الحرمان من نوم جيد في بعض الأحيان، البقاء مستيقظين طوال اليوم دون اللجوء إلى القهوة.

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ويمكن للاستهلاك المفرط للكافيين، سواء على مدار اليوم أو استهلاكه بجرعة واحدة كبيرة، أن يؤدي إلى تأثيرات "غير مرغوب فيها". وقد يشمل ذلك، وفقا للدكتور ماثيو كالكاسولا، الطبيب العام والمدير الطبي في Get A Drip، مشاعر القلق، أو الأرق، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو صعوبة النوم. ومن الآثار الطويلة الأمد لزيادة استهلاك القهوة يوميا قد تشمل الأرق المزمن، والاكتئاب، ومشاكل في المعدة وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يعد مقدمة لأمراض القلب.

وأكد الدكتور كالكاسولا أن هناك بحثا يشير إلى أن البالغين الأصحاء يجب ألا يستهلكوا أكثر من 400 مغ من الكافيين في يوم واحد.

موضحا: "هذا يعادل ما يقارب أربعة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن مستويات الكافيين تختلف تبعا للمشروب الذي تختاره. ولكن بدلا من اللجوء إلى القهوة، هناك بعض الحيل الأخرى التي يمكنك تجربتها للبقاء مستيقظا".

الشاي

يقول الدكتور كالكاسولا: "يعد الشاي بديلا ممتازا للقهوة، حيث تحتوي غالبية أنواع الشاي على نصف كمية الكافيين الموجودة في القهوة. إنك أقل عرضة للمعاناة من التوتر أو القلق أو مشاكل القلب بمجرد شرب الشاي.

مشروبات فيتامين Cفي المنزل

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يقول الدكتور كالكاسولا: "يعد الماء الساخن مع الليمون والعسل بديلا رائعا للقهوة. فالليمون هو مصدر لفيتامين C الذي يمتلك العديد من الصفات المفيدة مثل الحد من التعب والإرهاق، ويعزز الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة ويساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، على سبيل المثال لا الحصر".

وجبة الإفطار

يجب التخلي عن تناول المخبوزات واختيار الكربوهيدرات المعقدة في الصباح، والتي يقول الدكتور كالكاسولا إنها مصدر رائع للطاقة لأنها تستغرق وقتا أطول حتى يتمكن نظامك من الهضم، ما يسمح بتدفق بطيء وثابت من الطاقة طوال اليوم.

وأضاف: "مثال على الكربوهيدرات المعقدة هو دقيق الشوفان/العصيدة، المليئة بالألياف والمواد المغذية، ويمكن لزُبدية في الصباح أن تساعدك على الاستمرار لبقية اليوم".

تناول الكبد

قد لا يتناسب هذا مع جميع الأذواق، لكن الأحشاء الصالحة للأكل، مثل الكبد، تعد مصدرا رائعا للبروتين - بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في تقليل التعب والإرهاق بفضل محتواها العالي من فيتامين B12.

ويقول الدكتور كالكاسولا: "إذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا، فإن الخميرة الغذائية وفول الصويا تعد بديلا مناسبا لمصدر فيتامين B12".

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اتبع القاعدة 20 20 20

قد تشعر عيناك بمزيد من التعب إذا لم تمنحهما بعض الراحة من الشاشة.

ويوضح الدكتور كالكاسولا: "إذا كنت تعمل أمام الشاشة طوال اليوم، فمن الضروري أن تأخذ فترات راحة.. خذ استراحة لمدة 20 ثانية للتحديق في شيء يبعد 20 قدما، كل 20 دقيقة، أو بدلا من ذلك، لكل ساعتين من وقت الشاشة، خذ استراحة لمدة 15 دقيقة لراحة عينيك".

اخرج من المنزل

يقول الدكتور كالكاسولا: "إن المشي السريع والحصول على بعض الهواء النقي هو وسيلة فعالة للغاية للخروج من الركود في منتصف النهار. وعندما تشعر بثقل عينيك، من المهم أن تستمع إلى ما يحاول جسدك أن يخبرك به. إن تخصيص بعض الوقت للابتعاد عما تفعله لتحديث عقلك وعينيك أمر في غاية الأهمية. وحتى النزهة القصيرة يمكن أن تكون بمثابة وسيلة رائعة لتعزيز مستويات الطاقة لديك. يرسل النشاط البدني إشارة إلى خلاياك، ما يدفع جسمك إلى زيادة إنتاج الطاقة. وعلاوة على ذلك، فهو يحفز إطلاق الإندورفين الذي يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور باليقظة".

تحقق من مستويات الفيتامينات

يقول الدكتور كالكاسولا: "إذا كنت تشعر وكأنك متعب باستمرار بغض النظر عما تفعله، فقد ترغب في التحقق من مستويات فيتامين B12 وفيتامين د لديك. وأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12 لأن غالبية تناولنا لفيتامين B12 مشتق من المنتجات القائمة على اللحوم مثل الدجاج ولحم البقر".

المغنيسيوم

إذا كنت تكافح من أجل النوم فإنه وفقا للدكتور كالكاسولا: "لا يساهم المغنيسيوم في تقليل التعب والإرهاق فحسب، بل يساهم أيضا في توازن الإلكتروليت وتخليق البروتين الذي يساعد بشكل أساسي عقلك وجسمك على الاسترخاء".

حاول تناول مكملات المغنيسيوم في المساء.

المصدر: ذي صن