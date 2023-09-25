كيف يمكن الخلط بين سرطان البنكرياس وحالات أخرى؟!

شارك خبير صيدلي علامات تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس، حيث يمكن الخلط بين هذه الحالة المميتة وبين مشاكل صحية أقل خطورة.

وقال عباس كناني، الصيدلي في Chemist Click: "بعض الأعراض شائعة جدا ويمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى مثل متلازمة القولون العصبي أو القرحة الهضمية أو آلام العضلات أو التهاب الرتج، وهو التهاب أو عدوى في الأمعاء".

لذا، أوصى الصيدلي بالتعرف على العلامات المنذرة وطلب مساعدة الطبيب.

عادة ما تظهر العلامات التحذيرية الأولى فقط عندما يبدأ الورم السرطاني في النمو. وخلال هذه الفترة، قد تلاحظ الأعراض التالية:

- آلام في المعدة أو الظهر.

- اليرقان (اصفرار الجلد أو بياض العين وحكة الجلد).

إقرأ المزيد

- فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

- تغييرات في حركات الأمعاء.

- بول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد.

وأضاف كناني أن هذه الأعراض الأولية عادة ما تتبعها مشاكل في المعدة تتراوح بين الغثيان والانتفاخ.

وقال: "الشعور بالمرض أو الإسهال أو الإمساك، وأعراض عسر الهضم مثل الشعور بالانتفاخ [يمكن أن تحدث]".

علاوة على ذلك، فقد وجد أن بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة القاتلة كانوا مصابين بالسكري حديثا، أو تم تشخيص إصابتهم بالسكري خلال العام السابق.

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض لا تضمن إصابتك بسرطان البنكرياس، إلا أنه لا يزال من المهم الترتيب لزيارة الطبيب.

وقال كناني: "يجب عليك مراجعة الطبيب العام إذا لاحظت أنك فقدت قدرا كبيرا من الوزن، أو لديك أعراض أخرى لسرطان البنكرياس تزداد سوءا أو لا تتحسن بعد أسبوعين، أو لديك حالة تسبب أعراضا مع الهضم الذي لا يتحسن بعد أسبوعين من استخدام علاجاتك المعتادة".

المصدر: إكسبريس