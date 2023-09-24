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تحديد من هم الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا

الصحة

تحديد من هم الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا
Globallookpress Siegfried Kuttig/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلنت البروفيسورة تاتيانا تشبوتاريوفا أخصائية أمراض الأطفال المعدية، أن الأطفال هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالإنفلونزا، لأن منظومة المناعة لديهم ليست جاهزة تماما.

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وتقول موضحة: "بخلاف البالغين، جسم الطفل ليس على دراية بمعظم فيروسات الجهاز التنفسي. مشيرة إلى أنه من حق الطفل أن يمرض وتدرب مناعته".

وبالإضافة إلى الأطفال، الأشخاص البالغين الذين أعمارهم فوق 65 عاما هم أيضا ضمن مجموعة الخطر، لأنهم يتميزون بظاهرة الاستجابة المناعية النائمة. أي أن كبار السن وأولئك الذين لديهم أمراض مصاحبة أو أمراض مزمنة يختلف تفاعلهم مع العدوى المرضية.

ووفقا لها، تحدد حالة منظومة المناعة والعوامل المناعية الفطرية، ما إذا كان شخص ما معين سيصاب بالمرض. مشيرة إلى أنه إذا كان جسمه ينتج الإنترفيرون بسرعة وبتركيز عال، فلن يصاب بالإنفلونزا أو سيكون قادرا على تحملها بسهولة.

المصدر: gazeta.ru

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