طبيبة أعصاب توضح العلاقة بين الأسنان ومرض ألزهايمر

وفقا للدكتورة ماريا تشيرداك أخصائية طب الأعصاب، يمكن أن تكون البكتيريا المسببة للاتهابات في تجويف الفم التي تصاحبها مشكلات في الأسنان واللثة سبب الإصابة بمرض ألزهايمر.



وتشير الطبيبة في اليوم العالمي لنشر المعلومات عن مرض ألزهايمر، الذي يصادف يوم 21 سبتمبر من كل عام، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن نتائج الدراسات العلمية الأخيرة أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات في الأسنان واللثة يزداد احتمال إصابتهم بمرض ألزهايمر.

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وتقول: "يعتقد العلماء أن الكائنات الحية الدقيقة التي تصيب الأسنان والغشاء المخاطي للفم، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستجابة المناعية للجسم، يمكن أن تنتج بروتين الأميلويد، ما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ والتسبب في هذا المرض".

وتشير الطبيبة، إلى أن دراسات أخرى تؤكد وجود علاقة بين حالة تجويف الفم وتطور أمراض التنكس العصبي. وأن سبب سوء حالة الأسنان واللثة هو العادات السيئة والتغذية غير المتوازنة وعدم تنظيف تجويف الفم بصورة صحيحة، وهذه عوامل الخطر لتطور الخرف.

وتنصح الطبيبة كبار السن بصورة خاصة بالاهتمام بصحة تجويف الفم وعلاج الأسنان واستبدال المفقودة بأسنان اصطناعية لأنه بالإضافة إلى العدوى، فإن الأسنان المفقودة يمكن أن تسبب نقص العناصر المغذية الضرورية لصحة الدماغ، وهو ما يؤثر في حد ذاته سلبا في صحة الجهاز العصبي.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"