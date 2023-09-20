دراسة: نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة الربع

خلصت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالخضروات والمكسرات والمأكولات البحرية، يمكن أن يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالخرف بمعدّل الربع تقريبا.

ودرس الباحثون ما يقرب من 60300 شخص تزيد أعمارهم عن 40 عاما في المملكة المتحدة، وتم سؤالهم عن نظامهم الغذائي النموذجي على مدار 24 ساعة.

وتبين أن ثلث الأشخاص الذين سجلوا أعلى النتائج في اتباع نظام غذائي متوسطي، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 23%.

ويعتقد أن اتباع نظام الغذاء هذا، يقلل من الالتهابات في الجسم والدماغ، والتي ترتبط بالخرف.

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وقالت الدكتورة كلير ماكفوي، المعدة المشاركة في الدراسة من جامعة كوينز بلفاست: "معظم الناس لا يدركون أن الحفاظ على نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي يمكن أن يحمي الذاكرة وقدرات التفكير أثناء الشيخوخة. وتظهر هذه الدراسة المهمة أن تناول المزيد من الخضروات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون وتقليل الأطعمة المصنعة والأطعمة السكرية واللحوم الحمراء، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف في المستقبل".

وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مثل عمر الأشخاص ومستويات النوم وممارسة الرياضة، والتي يمكن أن تؤثر أيضا على خطر الإصابة بالخرف.

ومن الممكن أن الأشخاص في المراحل المبكرة من الخرف لا يتذكرون تناول الطعام الصحي - ما يجعل الأمر يبدو كما لو أن اتباع نظام غذائي غير صحي يسبب الخرف، في حين أن المرض يؤدي في الواقع إلى اتباع نظام غذائي سيئ.

لكن النتيجة ظلت تظهر لدى الأشخاص الذين تمت متابعتهم لأطول فترة في الدراسة، ما يجعل احتمال حدوث ذلك أقل.

ووجدت الدراسة، التي قادتها جامعة نيوكاسل ونشرت في مجلة BMC Medicine، انخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا متوسطيا، حتى عندما كان لديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بهذه الحالة.

واستند هذا إلى ملف تفصيلي لما يقرب من ربع مليون اختلاف جيني يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

المصدر: ديلي ميل