طبيبة تتحدث عن كيفية التمييز بين مرض السل والإنفلونزا

تحدثت الطبيبة الروسية للأمراض الباطنية "أوكسانا بيفوفاروفا" عن كيفية التمييز بين مرض السل وأمراض جهاز التنفس.

وقالت الطبية في حديث أدلت به لموقع "NEWS.ru" الإلكتروني الروسي، إن السعال المستمر والتعرق وفقدان الوزن هي أول علامات الإصابة بمرض السل.

وأضافت قائلة:" غالبا ما يحدث السعال المستمر عند المدخنين وأولئك الذين أصيبوا مؤخرا بالإنفلونزا ونزلات البرد".

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وأشارت الأخصائية إلى أن الأعراض الأولى لمرض السل، هي السعال لفترة طويلة والتعرق الزائد وفقدان الوزن.

فيما ذكرت إنه يمكن أيضا، تسجيل السعال والحمى مع الإصابة بمرض في جهاز التنفس. ولكن في هذه الحالة يدور الحديث عن فترة أسبوع واحد، بينما في حال الإصابة بمرض السل تستمر الأعراض لعدة أشهر.

وأشارت إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السل. ومن أجل حماية الأطفال، يجري تطعيمهم الإلزامي، ويتم ذلك في مستشفى الولادة في اليوم الثالث وحتى اليوم السابع من حياة الطفل. ونتيجة لذلك، يكتسب الطفل مناعة نوعية تحميه من الأشكال القاتلة من مرض السل خلال السنوات الأولى من حياته.

يذكر أن السل هو مرض معدٍ يمكن أن يؤثر على جميع الأعضاء في جسم للإنسان ، ولكنه يؤثر في أغلب الأحيان على الرئتين أكثر من غيرها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا