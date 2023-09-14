اكتشف علماء تايلانديون من كلية الطب بجامعة شولالونغكورن أن الكركم فعال في علاج أمراض المعدة، مثل الدواء التقليدي لتقليل حموضة المعدة - أوميبرازول.



وتشير مجلة "BMJ Evidence-Based Medicine"، إلى أن الباحثين درسوا تأثير مركب نباتي موجود في الكركم على 206 مريضا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، يعانون من عسر الهضم المتكرر (عسر الهضم الوظيفي) لسبب غير معروف.

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وقد قسم الباحثون المرضى إلى ثلاث مجموعات؛ ضمت المجموعة الأولى 69 مريضا، طلب منهم تناول (كبسولتين كبيرتين تحتويان على 250 مليغرام من الكركمين) أربع مرات في اليوم وكبسولة واحدة مع دواء وهمي. وضمت المجموعة الثانية 68 مريضا طلب منهم تناول دواء أوميبرازول (كبسولة واحدة 20 مليغرام) في اليوم، وكبسولتين مع الدواء الوهمي أربع مرات ايضا، وضمت المجموعة الثالثة 69 مريضا، طلب منهم تناول الكركم والأوميبرازول.

و بعد انتهاء فترة الاختبار، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن معدل انخفاض شدة الأعراض كانت متطابقة تقريبا بين جميع المشاركين. وأن مستوى الألم بعد 28 يوم انخفض بمقدار -4.83، -5.46، -6.22 بين المرضى في المجموعات الثلاث على التوالي. وبالنسبة للأعراض الأخرى، كانت هذه المعدلات -2.22، -2.32، و-2.31.

وبعد 56 يوما، انخفض مستوى الألم بمقدار -7.19 و-8.07 و-8.85، وللأعراض الأخرى -4.09 و-4.12 و-3.71 على التوالي.

المصدر: pravda.ru + لينتا. رو