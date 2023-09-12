تقرير صادم.. واحدة من بين كل 3 جراحات في بريطانيا تعرضت للتحرش الجنسي في السنوات الـ5 الماضية

كشفت دراسة نشرت نتائجها يوم الثلاثاء، تعرض ما يقرب من ثلث الجراحات في بريطانيا لاعتداءات جنسية من جانب زملاء لهن في السنوات الـ 5 الماضية.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الدراسة التي نشرتها المجلة البريطانية للجراحة (British Journal of Surgery)، إن نتائجها تشير إلى أن التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي قد يكونان شائعين في البيئة الجراحية في المملكة المتحدة، كما أن حالات اغتصاب تسجل في هذه الأوساط.

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ومن خلال تحليل أكثر من 1400 رد على استطلاع أجري عبر الإنترنت من دون كشف أسماء المشاركين العاملين في أقسام الجراحة في المملكة المتحدة، وجدت الدراسة أن 29.9 في المائة من النساء أبلغن عن تعرضهن لاعتداء جنسي من جانب زميل لهن خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ6.9 في المائة من الرجال.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 63.3 في المائة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي من زملاء لهن، في حين بلغت النسبة 23.7 في المائة لدى الرجال.

وبحسب المسح، قال ما يقرب من 90 في المائة من النساء و81 في المائة من الرجال إنهم شهدوا تحرشا جنسيا بين زملائهم خلال السنوات الخمس السابقة.

وإلى جانب حالات الاغتصاب في العمل، وجدت الدراسة أن المشاركين في الاستطلاع أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب من جانب زملاء لهن في سياقات أخرى متعلقة بالعمل، بما في ذلك أماكن التدريس والمؤتمرات وأحداث ما بعد العمل مع الزملاء.

كما أظهرت بيانات المسح أيضا أن ما يقرب من 11 في المائة من النساء أبلغن عن تعرضهن لاتصال جسدي قسري مرتبط بالوظيفة.

وذكرت الدراسة أيضا أن سوء السلوك يحدث بشكل متكرر ويبدو أنه لا يخضع للتدقيق في البيئة الجراحية بسبب تضافر عوامل مرتبطة بالهيكلة الهرمية المتجذرة وعدم التوازن على صعيد المساواة بين الجنسين وتوزيع السلطة.

وأجري الاستطلاع من مجموعة العمل المعنية بسوء السلوك الجنسي في الجراحة (WPSMS)، وهي مجموعة من الجراحين المتعاقدين مع الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والأطباء والباحثين الذين يعملون على رفع مستوى الوعي بسوء السلوك الجنسي، لإحداث تغيير ثقافي وتنظيمي.

وقالت تامزين كومينغ رئيسة منتدى النساء في الجراحة في الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا: "إن هذه النتائج تفتح الباب أمام لحظة شبيهة بحركة "مي تو" MeToo المناهضة للعنف الجنسي، في مجال الجراحة".

وكتبت كومينغ في صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: "الآن يجب أن يبدأ العمل الحقيقي لإحداث تغيير عميق في ثقافة الرعاية الصحية".

This highly disturbing report finds that sexual harassment, sexual assault, & rape occur frequently & appear to go unchecked in the surgical environment in the UK owing to a combination of a deeply hierarchical structure & a gender & power imbalance.https://t.co/8edBvlEct2 — BJS (@BJSurgery) September 12, 2023

المصدر: وكالات + موقع "medicalxpress"