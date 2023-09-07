أربعة أسباب وراء التعرق الشديد في الليل بحسب خبيرة صحية

يعد التعرق في أثناء الليل أمرا طبيعيا، خاصة خلال الطقس الحار، ولكن اتضح أنه إذا حدث بانتظام فقد يكون ذلك دليلا على وجود مشكلة أساسية.

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ويحدث التعرق الليلي عندما تتعرق بشدة لدرجة أن ملابسك وفراشك يتبللان، ولو كان الجو باردا في الغرفة. ويمكن أن يحدث هذا لكل من الأطفال والبالغين، ولعدد من الأسباب المختلفة. وكشفت أخصائية التغذية في الصحة العامة، الدكتورة إيما ديربيشاير من خدمة معلومات الصحة والمكملات الغذائية، عن أربعة أسباب قد تكون كامنة وراء استمرار التعرق في أثناء الليل:

سن اليأس

يعد التعرق الليلي الكثيف سببا شائعا لانقطاع الطمث، وهو عندما تتوقف الدورة الشهرية للمرأة بسبب انخفاض مستويات الهرمونات الأنثوية.

وأوضحت الدكتورة ديربيشاير: "إن انقطاع الطمث هو السبب الرئيسي للتعرق في الليل. وتعاني العديد من النساء من الهبات الساخنة والتعرق الليلي قبل وخلال وبعد انقطاع الطمث. ويعتقد أن هذا يرجع إلى التغيرات في إنتاج هرمون الاستروجين والبروجستيرون".

ومع ذلك، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تجنب التعرق الليلي في هذه الحالة بحسب ديربيشاير، قائلة: "تغييرات نمط الحياة مثل النوم في غرفة باردة وتجنب الكحول قد تساعد. وإذا لم تساعد هذه التغييرات، فقد يصف طبيبك العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)".

ووجدت الأبحاث أن المغنيسيوم المغذي يساعد على تقليل الهبات الساخنة. ويوجد المغنيسيوم في المكسرات والبذور والحبوب والفاصوليا، لكن ربع النساء البالغات لا يحصلن على الحد الأدنى الموصى به من المغنيسيوم.

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مشاكل الهرمونات

وفقا لخبيرة الصحة، يمكن أن يحدث التعرق الليلي بسبب مشاكل الهرمونات أو الاختلالات، ويمكن أن يحدث ذلك بسبب عدد من الحالات. وأوضحت الدكتورة ديربيشاير: "قد تكون مشاكل الهرمونات مرتبطة بالتعرق الليلي. ومن الأمثلة على ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية (مستويات عالية من هرمونات الغدة الدرقية)، والسكري، وارتفاع مستويات السكر في الدم، والتغيرات في الهرمونات الجنسية. ويتم تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال منطقة ما تحت المهاد، وهو أيضا جزء من النظام الهرموني. قد يكون الخلل في منطقة ما تحت المهاد مشكلة أساسية تتعلق بمشاكل الهرمونات ويمكن أن يسبب أيضا تعرقا ليليا".

القلق والتوتر

كما هو الحال مع العديد من مشاكل النوم بشكل عام، يمكن أن يكون التعرق أثناء الليل بسبب زيادة التوتر والقلق. وقالت الدكتورة ديربيشاير: "القلق ونوبات الذعر والإجهاد هي أيضا أسباب شائعة للتعرق الليلي. والاختلالات المعدنية شائعة حيث يحدث التعرق بشكل متكرر. وقد وجد أن العرق يحتوي على تركيزات عالية من البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد".

ولهذا ينصح خبير الصحة بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ومنها "الموز، والبطاطس، والخضر الورقية الداكنة، والحمضيات". وفي الوقت نفسه، تشمل الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم "اللوز والكاجو والسبانخ والفاصوليا وبذور اليقطين بينما يوجد الكالسيوم في الحليب واللبن واللوز والبروكلي والحديد في اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة والفاصوليا".

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نقص التغذية

إذا كنت تجد نفسك تتعرق كثيرا في الليل، فقد يكون ذلك علامة على نقص بعض الفيتامينات والمعادن. وأوضحت الدكتورة ديربيشاير: "إن نقص الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين D وفيتامين B12، يمكن أن يؤدي إلى التعرق الزائد. يعاني الكثير منا من نقص الفيتامينات والمعادن. ويصعب الحصول على فيتامين D من النظام الغذائي لأن القليل من الأطعمة تحتوي عليه. ويمكن أن تؤدي أنماط الحياة الحضرية والداخلية بالإضافة إلى استخدام واقي الشمس (وهو أمر ضروري) إلى نقص فيتامين D".

وتابعت: "نقص فيتامين B12، وهو أمر شائع لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وفي الأشخاص الذين يقللون أو يتجنبون الأطعمة الحيوانية (اللحوم ومنتجات الألبان) والأسماك، يمكن أن يسبب تعرقا ليليا غزيرا. وإذا لم تتناول فيتامين D طوال فصل الشتاء، فمن المحتمل أن تنخفض مستوياته، لذا قم بتزويده الآن بمكمل يحتوي على 10 ميكروغرامات موصى بها يوميا من فيتامين D وتأكد أيضا من زيادة مستويات فيتامين B12 لديك باستخدام مكمل غذائي.

المصدر: ميرور