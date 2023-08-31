طبيب روسي يحذر من خطورة فيروس الروتا

حذر رئيس القسم الطبي وطبيب الأمراض الباطنية دينيس بروكوفييف المواطنين الروس من خطورة فيروس الروتا، الذي يمكن أن يصيبهم أثناء الاستجمام على شاطئ البحر.

وقال:" لا يجوز اعتبار هذا الفيروس مرضا غير ضار، لأن العواقب يمكن أن تكون الأكثر خطورة.

إقرأ المزيد

وأعاد إلى الأذهان أن فتاة تبلغ من العمر 7 أعوام وقعت في غيبوبة بسبب فيروس الروتا الذي أصيبت به في البحر بتركيا، حيث دخل في الجهاز الهضمي، ومر عبر الأمعاء الدقيقة والكبيرة.

وقال إن دخول الفيروس إلى الأمعاء الدقيقة يعطل امتصاص السوائل . وهناك درجات متفاوتة من الجفاف. وأخطرها هي المرحلة الرابعة، عندما يفقد المريض 9٪ من وزن الجسم، وحجم السوائل. ومن أعراض المرض الأولية الإسهال والغثيان. وغالبا ما يصيب الفيروس الأطفال.

وفي مثل هذه الحالات ينتهي الأمر بنقله إلى غرفة العناية المركزة. ويمكن أن تكون النتيجة فتاكة.

ويزداد خطر الإصابة بفيروس الروتا عند تناول الفواكه غير المغسولة وشرب الماء القذر. لذلك من المهم جدا اتباع القواعد الصحية.

وطرق التصدي لهذا المرض هي أولا وقبل كل شيء تعاطي محاليل ملحية، وأدوية تمتص السموم في الأمعاء.

وإذا أصيب السائح بعدوى فيروس الروتا، يجب عليه الاتصال حالا بشركة التأمين.

وقالت ناتاليا أنستال رئيسة وكالة السياحة الروسية Go Travel في حديث أدلت به لقناة 360 التلفزيونية: "يمكن أن يرسل إليك طبيب من الفندق لإجراء الفحص. فإذا تم تقييم حالتك على أنها سيئة، فسيتم استدعاء سيارة إسعاف تنقلك إلى المستشفى. وبوليصة التأمين تغطي العلاج".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا