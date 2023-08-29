أداة جديدة تخبرك بعدد خطوات المشي التي تحتاجها لإنقاص الوزن!

غالبا ما يتم التغاضي عن المشي كشكل من أشكال التمارين الرياضية، إلا أن هذا النوع من التمارين السهلة والمجانية والمنخفضة التأثير يمكن أن يساعدك على التخلص من بعض الكيلوغرامات.

تفيد تقارير NHS أن المشي يمكن أن يساعدك على "بناء القدرة على التحمل وحرق السعرات الحرارية الزائدة وجعل قلبك أكثر صحة".

ومع ذلك، لا يمكنك مجرد المشي قليلا إلى متجرك المحلي وتوقع فقدان الوزن.

إذا كان حرق السعرات الحرارية هو هدفك، فقد تساعدك أداة جديدة في تقدير عدد الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لإنقاص الوزن.

تم تصميم الأداة الذكية لمساعدة الأشخاص على معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحرقونها أثناء نزهاتهم.

وتقوم حاسبة السعرات الحرارية في أثناء المشي، والتي تم إنشاؤها لـ Omni Calculator، بجمع بيانات مثل وزنك والمسافة التي مشيتها وإيقاعك.

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وتقوم الأداة بعد ذلك بتحليلها لتقدير السعرات الحرارية المحروقة بأكبر قدر ممكن من الدقة.

على سبيل المثال، إذا سار شخص ما مسافة 4000 خطوة الموصى بها على سطح مستو، بمتوسط سرعة 5 كم/ساعة، فيمكنه حرق 131.5 سعرة حرارية.

وينص وصف الآلة الحاسبة على ما يلي: "يمكنك استخدام هذه الآلة الحاسبة لتقدير فقدان السعرات الحرارية على جهاز المشي أو السعرات الحرارية المحروقة في أثناء المشي (على سبيل المثال، عند تمشية كلبك). وعندما تأخذ الآلة الحاسبة ميل السطح، يمكنك التأكد من أن النتيجة ستكون دقيقة قدر الإمكان".

ووفقا لـOmni، يحرق الشخص العادي حوالي 200 إلى 500 سعرة حرارية في الساعة في أثناء المشي، لكن ذلك يعتمد على العديد من العوامل، لذا فإن استخدام الآلة الحاسبة يمكن أن يساعدك في الحصول على رقم أكثر دقة.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بالنشاط لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، وإذا كنت تريد إنقاص الوزن، فحاول التخلص من 1 إلى 2 رطل، أو 0.5 إلى 1 كغم أسبوعيا.

المصدر: إكسبريس