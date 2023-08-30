طبيب نفسي روسي يكشف عن أولى بوادر الإدمان على الكحول

أعلن الطبيب النفسي الروسي ألكسندر بوليكاربوف إن زيادة قوة الكحول قد تشير إلى الإدمان على الكحول، مشيرا إلى أنه لا توجد جرعة آمنة من المسكرات.

وقال الطبيب النفسي ألكسندر بوليكاربوف إن زيادة كمية استهلاك المشروبات الكحولية، وكذلك قوة المشروبات الكحولية، قد تشيران إلى إدمان الكحول الأولي.

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وأضاف قائلا:"عندما يتوقف الإنسان عن التحكم في كمية الكحول المستهلكة غالبا ما يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية على جسمه، ويعتبر ذلك علامة على إدمان الكحول". وقال إن "الإشارة المثيرة للقلق هي أيضا استخدام المشروبات القوية".

وأوضح أن تقصير فترات الرصانة يمكن أن يكون أيضا علامة على بداية إدمان الكحول. وفي الوقت نفسه، أكد الطبيب أنه لا توجد جرعة آمنة من الكحول، حيث أن الكحول سام للإنسان بأي كَمّيَّة.

وبحسب قناة 360 التلفزيونية، قد يواجه الروس بحلول نهاية العام زيادة في أسعار الشمبانيا والنبيذ الفوار. ومع ذلك فمن المرجح ألا يرتفع سعر الكحول الروسي الصنع. بينما يمكن أن يرتفع سعر الزجاجة المستوردة بنسبة 20%.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا