تحذير من مكونين شائعين يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية المميتة

تعرف السكتات الدماغية بأنها حالات قد تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت.

في معظم الحالات، يكون ذلك نتيجة لجلطة دموية، ولكن يمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضا بسبب انفجار الأوعية الدموية. ومثل العديد من المشكلات الطبية، يمكن أن يتأثر خطر إصابتك بالسكتة الدماغية بشكل عام بنظامك الغذائي.

تحدث أحد الأطباء حصريا مع موقع "إكسبريس" عن الأطعمة التي يجب تجنبها لهذا السبب.

وحذرت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، من مخاطر زيادة السكر والملح في نظامنا الغذائي.

السكر

نصحت ديبورا لي بأن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضحت لي: "في دراسة حديثة أجريت عام 2023، مقابل كل زيادة بنسبة خمسة بالمائة في إجمالي السعرات الحرارية المتناولة من السكر، كانت هناك زيادة بنسبة 10% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كان هذا يشير إلى "السكريات الحرة" وهي جميع السكريات المضافة إلى الطعام من قبل الشركات المصنعة وتشمل أيضا السكريات المنزلية مثل العسل والشراب وأي عصائر فواكه مصنعة - ولكن ليس السكريات "غير الحرة" الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان. وتؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم مما يسبب الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر. وترتبط أيضا بالسمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم".

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وللحد من تناول السكر، أوصت بقراءة الملصقات الغذائية واختيار خيارات منخفضة السكر.

الملح

الملح هو المساهم الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم - وهو أحد مسببات السكتة الدماغية.

وقالت لي: "عندما يكون ضغط الدم مرتفعا للغاية، فإن هذا يزيد من خطر تمزق الأوعية الدموية الدماغية - ما يؤدي إلى نزيف في الدماغ - والسكتة الدماغية. غالبا ما يكون الملح مخفيا في الأطعمة. يستهلك الشخص البالغ في المتوسط من 9 إلى 12 غراما من الملح يوميا، أي ضعف الكمية الموصى بها والتي تبلغ خمسة غرامات يوميا. وفي مراجعة BMJ الأخيرة للدراسات الطبية، أدى التحول إلى بديل الملح - الذي يحتوي على كمية أقل من كلوريد الصوديوم والمزيد من البوتاسيوم - إلى خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وأدى إلى انخفاض بنسبة 11% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية".

وأوصت أيضا باستلهام النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط حيثما أمكن ذلك لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويعطي النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط الأولوية للفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، ويتضمن عددا أقل من الأطعمة الفائقة المعالجة وقليلا من اللحوم.

المصدر: إكسبريس