طبيب يحدد فوائد المكسرات لكبار السن

وفقا للدكتور يفغيني أرزاماستسيف خبير التغذية الروسي، يمكن أن تساعد المكسرات الأشخاص الذين أعمارهم 60 عاما وأكثر على التخلي عن تناول الحلويات.

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ويشير الطبيب، إلى أن المكسرات تعزز الجهاز العصبي وتحسن عمل القلب وحالة الجلد والشعر والأظافر، لأنها غنية بالمغنيسيوم ومجموعة فيتامين В والعناصر الضرورية لكبار السن، خاصة وأنهم يشكون دائما من مشكلات في الأعصاب وعمل القلب والأوعية الدموية.

ويقول: "المغنيسيوم وفيتامينات مجموعة В يعززان الجهاز العصبي. كما يسهلان ويحسنان أداء القلب".

ويشير الطبيب، إلى أن المكسرات تحتوي على الكروم الذي يقلل الرغبة في تناول الحلويات لدى كبار السن الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة واضطراب عملية التمثيل الغذائي. كما تحتوي على السيليكون وفيتامين Е ما يساهم في تحسين المظهر لأنها مفيدة لصحة الشعر والجلد والأظافر. وتساعد المكسرات أيضا على تحسين التئام الجروح.

ويضيف قائلا إن جميع أنواع المكسرات مفيدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وينصح بتناول أنواعها بصورة دورية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"