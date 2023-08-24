ثمانية أعراض لسرطان البروستات ينبغي أن تحثك على زيارة الطبيب "على الفور"!

لن تظهر علامات سرطان البروستات إلا بعد أن تتضخم البروستات بشكل كبير بحيث تؤثر على مجرى البول.

ولكن إذا واجهت هذه الأعراض، فإن طلب المساعدة الطبية الفورية قد يكون منقذا للحياة.

وتحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من ثمانية أعراض للمرض يجب الحذر منها.

- صعوبة في البدء بالتبول.

- ضعف أو انقطاع في تدفق البول.

- التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

- مشكلة في إفراغ المثانة بشكل كامل.

- ألم أو حرقان في أثناء التبول.

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- وجود دم في البول أو السائل المنوي.

- ألم في الظهر أو الوركين أو الحوض لا يختفي.

- القذف المؤلم.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه العلامات لا تظهر عادة في المراحل المبكرة من المرض.

ويوضح مركز "سرطان البروستات" في المملكة المتحدة: "إن الرجال المصابين بسرطان البروستات المبكر غالبا ما لا تظهر عليهم أي أعراض بسبب الطريقة التي ينمو بها السرطان. ولكن لأن سرطان البروستات يبدأ عادة في النمو في جزء مختلف (عادة الجزء الخارجي) من البروستات، فإن السرطان المبكر لا يضغط في كثير من الأحيان على مجرى البول ليسبب الأعراض".

كيف تتأكد من إصابتك بسرطان البروستات؟

الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت أعراضك ناجمة عن السرطان هي زيارة طبيبك العام.

وقد يقوم بإجراء اختبار المستضد البروستاتي النوعي (PSA)، الذي يبحث عن مؤشرات الإصابة بسرطان البروستات في الدم، أو الفحص الرقمي لمعرفة أي تغييرات في البروستات.

المصدر: إكسبريس