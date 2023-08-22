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أمراض تسببها بدائل السكر

الصحة

أمراض تسببها بدائل السكر
Globallookpress Hendrik Schmidt/dpa
صورة تعبيرية
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كانت بدائل السكر (المحليات الصناعية) تعتبر أفضل بديل للسكر. ولكن لماذا اتضح أنها في الواقع أكثر خطورة مما اعتُقِد؟

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يؤكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن بدائل السكر هي مواد ضارة جدا لصحة الإنسان.

فوفقا له، كان الخبراء يعلنون في السابق أنه ليس لبدائل السكر أي تأثير في جسم الإنسان. ولكن الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة أظهرت أن لها تأثيرا ضارا في جسم الإنسان.

ويضيف أولا اتضح أنها تحفز السرطان الذي يعتبر أحد الأمراض المستعصية في جميع أنحاء العالم.

وثانيا، يحذر منتجو بدائل السكر الآن من أنها تفاقم العديد من الأمراض ومن بينها السمنة وداء السكري. كما انها سبب في انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: فيستي. رو

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