هل تعاني من مشاكل في القلب؟.. قياس بسيط في المنزل يعيطك الجواب

يدل قياس محيط الخصر الكبير إلى وجود كميات كبيرة من الدهون الحشوية في البطن، والتي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

وعلى الرغم من وجود علامات تدل على أنك تعاني من مشكلة في القلب، مثل آلام الصدر، فقد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص - ما يزيد من فرصة حدوث حالة طبية طارئة خطيرة.

ولكن وفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، هناك اختبار بسيط يمكنك إجراؤه في المنزل لمعرفة ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب.

تقول الجمعية الخيرية إن قياس محيط الخصر مؤشر جيد على صحتك.

ويوضح: "زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية. مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو وسيلة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. وعادة ما يعني مؤشر كتلة الجسم الذي يبلغ 25 أو أعلى أنك قد تعاني من زيادة الوزن".

لكن مؤشر كتلة الجسم ليس المقياس الوحيد لخطر الإصابة بأمراض القلب، كما تقول BHF.

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وتعلق: "إن زيادة الوزن حول منطقة وسطك يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسكتة الدماغية. وعادة، تكون صحتك في خطر "متزايد" إذا كنت رجلا يزيد خصرك عن 94 سم، أو امرأة بخصر يزيد عن 80 سم".

وبشكل عام، وجود وزن زائد حول المنتصف يعني أن لديك الكثير من الدهون الحشوية. وتقول BHF: "هذه هي الدهون المخزنة حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس. الدهون الحشوية تنتج سموما تؤثر على طريقة عمل جسمك. إنه يجعل من الصعب على جسمك استخدام هرمون يسمى الأنسولين، والذي يتحكم في مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2. ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في مجرى الدم إلى تلف الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية".

لقياس خصرك، اتبع التعليمات التالية:

- ابحث عن الجزء السفلي من أضلاعك وأعلى الوركين.

- ضع شريط قياس حول منتصفك عند نقطة في منتصف المسافة بينهما - سيكون هذا أعلى سرة البطن مباشرة.

- تأكد من شده بإحكام ولا يتغلغل في جلدك.

- أخرج الزفير بشكل طبيعي وخذ القياس.

- خذ القياس مرة أخرى فقط للتأكد.

المصدر: إكسبريس