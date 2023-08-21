مركز طبي روسي يبتكر خوارزمية تتعرف على نوبة قلبية في ثانية واحدة

طوّر العلماء في معهد البصريات والميكانيكا الدقيقة خوارزمية يمكنها اكتشاف علامات احتشاء عضلة القلب على سجلات تخطيط كهربائية القلب في ثانية واحدة.

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وقالت الخدمة الصحفية للمعهد إن التكنولوجيا يتم تطويرها لمساعدة الأطباء على إجراء التشخيص بشكل أسرع وأكثر دقة.

وقد طوّر طلاب وموظفو مركز "الذكاء الاصطناعي القوي في الصناعة" خوارزمية يمكنها اكتشاف علامات احتشاء عضلة القلب في سجلات مخطط كهربية القلب في ثانية واحدة. وتم تدريب الخوارزمية على أساس أكثر من 20000 مخطط كهربائي للقلب. وأظهرت النتيجة الأولية أن الخوارزمية تحدد النوبة القلبية الآتية بشكل صحيح من العلامات الأولى للمرض في 85٪ من الحالات. مع ذلك فإن الخوارزمية قادرة على تصوير المناطق التي قد تشير إلى علامات النوبة القلبية على الفور، مما يساعد الأطباء على تفسير تسجيلات مخطط كهربية القلب بشكل أسرع وأكثر دقة.

ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يتوفى ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعود أكثر من نصف الوفيات إلى احتشاء عضلة القلب. والطريقة الرئيسة لتشخيص المرض هي تسجيل مخطط كهربية القلب (ECG)، لكنه لا يسمح دائما بتشخيص دقيق، ما يتطلب إجراء تشخيصات إضافية. ومن أجل مساعدة الأطباء، يقوم العلماء بتطوير أساليب تعتمد الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن يعطي الابتكار الذي حققه العلماء في المعهد استنتاجا بشأن طول المخطط الكهربائي الذي يتكون من حوالي خمس ضربات قلبية. ويعني ذلك أن الأمر يستغرق حوالي خمس ثوان لأخذ مخطط كهربية القلب، بينما عادة ما تستغرق العملية 20 ثانية.

يذكر أن الخوارزمية تم تجهيزها بتكنولوجيا FewShot، التي تتيح تدريب الذكاء الاصطناعي على بيانات محددة وعلى سبيل المثال، على مخطط كهربية القلب للمرضى في مستشفى معيّن وتحسين دقة التنبؤ.

ويخطط العلماء لإجراء تجارب سريرية للخوارزمية في مركز " ألمازوف" الوطني للبحوث الطبية، وسيتم في المستقبل تدريبها على اكتشاف أمراض القلب الأخرى على أساس مخطط كهربية القلب، ومنها الذبحة الصدرية وأمراض القلب التاجية.

المصدر: تاس