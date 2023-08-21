حساسية الشمس.. وهم أم حقيقة؟

وفقا للدكتورة تاتيانا تارادييفا، لا تسبب أشعة الشمس عمليا حساسية، أي لا توجد حساسية من الشمس. ولكن يمكن أن تظهر ردود فعل على أشعة الشمس.





وتشير الدكتورة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الكحول يمكن أن يسبب رد فعل على أشعة الشمس.

وتقول: "رد الفعل على أشعة الشمس هو التهاب الجلد الضوئي الذي يحدث نتيجة تأثير الأشعة فوق البنفسجية في مادة معينة على الجلد وفي الجلد. وظهور هذا النوع من الحساسية يسببه العديد من مستحضرات التجميل والعطور والمواد الكيميائية المنزلية وغيرها من المنتجات، وكذلك بعض الأدوية - مضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وموانع الحمل الفموية والأدوية المضادة للالتهابات وأدوية القلب والأوعية الدموية".

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ووفقا لها يمكن أن تسبب نباتات معينة مثل الهرقلية (Heracleum)والقراص والسعادى أو النمص (Carex) وكذلك بعض المنتجات مثل الكحول والأطعمة الحارة وبعض أنواع التوابل والخضروات، رد فعل على أشعة الشمس، حيث في كل حالة يعمل ضوء الشمس كعامل مساعد ويثير أو يؤدي إلى تفاقم تفاعلات الحساسية.

وتقول: "أكثر الأشخاص عرضة لردود فعل على أشعة الشمس هم ذوو البشرة الفاتحة والبقع الصبغية الكثيرة، والأطفال، والنساء الحوامل، والذين لديهم استعداد لأنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية، والمرضى الذين يتناولون انواعا معينة من الأدوية. ويجب بصورة خاصة على من لديهم أقارب يعانون من حساسية الشمس ألانتباه وأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وتشير الطبيبة، إلى أنه كقاعدة عامة، يظهر رد الفعل في مناطق الجلد غير المحمية من أشعة الشمس، ويكون على شكل احمرار وحكة وحرقة وقد يصاحب هذه الأعراض ارتفاع درجة حرارة الجسم وأحيانا تنشأ فقاعات مائية. وعادة ما تؤثر أشعة الشمس في منطقة اليدين والوجه والرقبة وأحيانا الساقين.

وتقول: "تظهر ردود فعل الجسم على شكل تقشر في الجلد، ووذمة عامة، وغثيان، وزيادة في ضربات القلب، ودوخة، وضعف. ووفقا لأنواع التفاعلات وشدتها، يعاني الشخص من التهرش (Prurigo)‏، والتفاعل التحسسي الضوئي، والجلاد الضوئي المتعدد الأشكال (Photodermatosis) ، والشرى، وغيرها. و ظهور أي من هذه الأعراض يتطلب زيارة الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب. لأن تكرر رد الفعل يكون عادة أشد وأقوى".

المصدر: Gazeta.Ru